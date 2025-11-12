民眾黨各地黨部防災士投入救災 將舉辦論壇探討跨部門救災

颱風鳳凰來襲，民眾黨主席黃國昌今天裁示各地黨部積極協助救災，尤其宜蘭縣多地發生淹水、停電、土石流等災情，因此責成社會發展部聯繫過去培養的防災士，同時也宣布民眾黨將在月底舉辦大型論壇，借重美國經驗探討跨部門救災整合實務挑戰。

民眾黨今天舉行中央委員會，針對颱風鳳凰預計傍晚登陸，黃國昌裁示各地黨部積極協助救災，尤其宜蘭縣受到豪大雨嚴重影響，羅東與蘇澳等地多處發生淹水、停電、土石流等災情，責成宜蘭縣黨部主委陳琬惠統合人力與物力，前進現場協助恢復家園並提供必要物資。

黃國昌也責成社會發展部，聯繫過去在全台培養的防災士，協調時間前往宜蘭救災，而民眾黨也將在月底舉辦大型論壇，借重美國聯邦緊急事務管理署（FEMA）成熟且成功的運作規範，探討災害發生之際跨部門救災整合的實務與挑戰，以強化社會防災能量。

黃國昌表示，面對極端氣候衝擊，台灣地理位置頻繁遭受颱風侵擾，今年9月颱風樺加沙挾帶豪雨，釀成花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖潰壩、19人罹難，暴露中央與地方跨部門救災統合的失能，敲響防災與疏散系統嚴重斷層的警鐘，民眾黨將會持續推動防災士培訓與建設。

黃國昌說，民眾黨今年度已經完成六都防災士培訓，總共訓練約250名合格防災士，11月底也會舉辦大型論壇，邀請防災士回訓和公衛、消防、醫療等領域專家，聚焦台灣災難發生時如何跨域整合協作，結合政府與民間力量，強化民眾防災自主能力，同時增強台灣的社會韌性。