出席新加坡亞洲台灣商會遭中國施壓 徐佳青：不太樂觀

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
僑務委員會委員長徐佳青上午前往立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。記者黃義書／攝影
僑務委員會委員長徐佳青上午前往立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。就立委指世界台灣商會聯合總會去年在越南舉行活動遭中國施壓干擾，導致徐佳青無法出席。亞洲台灣商會聯合總會理監事會議將於12月8日在新加坡舉辦，徐佳青是否能成行，就此徐佳青表示，雖然新加坡是免簽國，但公務行程仍需官方同意。

徐佳青表示近期已與新加坡代表處接洽相關事宜，但「不太樂觀」，這與新加坡一貫立場有主要關係。徐佳青進一步說明，新加坡自認是華裔移民為主國家，認為僑委會去會影響僑民的認知，對方以此理由拒絕僑委會任何官員前往訪問，不只是委員長。

對於中國長臂管轄升級，中國與新加坡有簽署引渡協定一事，徐佳青表示一直都有密切關注各國發展局勢，也提醒僑民過境、轉機時要提高注意，特別是僑委會榮譽職人員，恐被列為長臂管轄範圍內。

徐佳青 新加坡 僑委會
