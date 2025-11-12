出席新加坡亞洲台灣商會遭中國施壓 徐佳青：不太樂觀
僑務委員會委員長徐佳青上午前往立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。就立委指世界台灣商會聯合總會去年在越南舉行活動遭中國施壓干擾，導致徐佳青無法出席。亞洲台灣商會聯合總會理監事會議將於12月8日在新加坡舉辦，徐佳青是否能成行，就此徐佳青表示，雖然新加坡是免簽國，但公務行程仍需官方同意。
徐佳青表示近期已與新加坡代表處接洽相關事宜，但「不太樂觀」，這與新加坡一貫立場有主要關係。徐佳青進一步說明，新加坡自認是華裔移民為主國家，認為僑委會去會影響僑民的認知，對方以此理由拒絕僑委會任何官員前往訪問，不只是委員長。
對於中國長臂管轄升級，中國與新加坡有簽署引渡協定一事，徐佳青表示一直都有密切關注各國發展局勢，也提醒僑民過境、轉機時要提高注意，特別是僑委會榮譽職人員，恐被列為長臂管轄範圍內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言