民眾黨通過2026年第二波公職提名 現任中彰投雲5席議員確定再戰

迎戰2026年地方選舉，民眾黨中央委員會今天核定第二波提名名單，包括現任台中市議員江和樹、彰化縣議員吳韋達及張雪如、南投縣議員簡千翔、雲林縣議員陳乙辰等人角逐連任，另外也在台中市后里豐原選區提名現任台中市議員陳清龍妻子連小華。

民眾黨今天召開中央委員會，核定選決會通過的2026年直轄市及縣市議員提名名單，包括台中市大里霧峰選區江和樹、台中市后里豐原選區連小華、彰化縣彰化花壇芬園選區吳韋達、彰化縣員林大村永靖選區張雪如、南投縣南投名間選區簡千翔、雲林縣虎尾土庫褒忠元長選區陳乙辰，除了連小華皆為現任議員角逐連任。

黃國昌表示，每一位被提名的夥伴都是最強戰力，不僅長期深耕地方事務，更是具備專業背景、豐富實務經驗，而且懷抱服務熱情，期盼獲得鄉親好朋友的支持，得以用行動實現承諾，共同推動家鄉建設與地方發展。

黃國昌說明，後續的選舉提名程序，選決會依照既定步驟與公平機制進行，推舉優秀人才在全國各地深耕服務，希望爭取最大民意支持，每位被提名人都必須努力成為最好人選，而且也要以「讓台灣更好」作為使命。