影／遭總統點名出面為沈伯洋發聲 韓國瑜：自己生病要別人吃藥

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
日前中共以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，並稱利用國際刑警組織在全球範圍內對他進行抓捕，而賴清德總統卻喊話立法院長韓國瑜，要他能夠站出來維護國會的尊嚴。今天遭點名出面發聲的立法院長韓國瑜（圖）偕同副院長江啟臣一同面對媒體記者訪問，針對此事，立法院長韓國瑜開場即表示「自己生病要別人吃藥」。記者許正宏／攝影
韓國瑜表示關於台灣安全有四隻腳，第一隻是保護中華民國、第二隻保護民主自由、第三隻是維護美台關係、第四隻是維護兩岸和平，這兩個保護、兩個維護是最重要的四隻腳。賴總統如今兼任民進黨主席，黨政軍情所有權力一把抓，這四隻腳卻已經打斷了三隻。民進黨台獨黨綱綁在那，如何保護中華民國？推動大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸關係？只剩下維護美台關係。

韓國瑜強調賴總統若真的要幫沈伯洋，要考慮如何恢復這四隻腳，重新平穩地站在那，而不是繼續消費沈伯洋，轉換為國內藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。韓國瑜指出中共對台灣過去是文攻武嚇，現在已經對立委開始立案調查，這步下來台灣人民無法接受，呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國，在大罷免之後，重新建立好行政立法間良性互動，撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識、中華民國憲法基礎，展開和平交流對話，最後還是要繼續鞏固好美台關係，這才解決問題的真正上游源頭。再來是沈伯洋個人問題，一起來讓他避開這場不可測之的凶險，賴總統這樣講才負責任，對台灣2300萬人來說喘過一口氣，不要有戰爭壓力，對周邊國家來說，大家也看到兩岸戰爭引信被拆除掉，讓台灣人民呼吸道甜美空氣，這不是美事一樁嗎？

日前中共以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，並稱利用國際刑警組織在全球範圍內對他進行抓捕，而賴清德總統卻喊話立法院長韓國瑜，要他能夠站出來維護國會的尊嚴。今天遭點名出面發聲的立法院長韓國瑜（右二）偕同副院長江啟臣（右一）一同面對媒體記者訪問。記者許正宏／攝影
韓國瑜 中華民國憲法 沈伯洋
