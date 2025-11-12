影／遭總統點名出面為沈伯洋發聲 韓國瑜：自己生病要別人吃藥

日前中共以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，並稱利用國際刑警組織在全球範圍內對他進行抓捕，而賴清德總統卻喊話立法院長韓國瑜，要他能夠站出來維護國會的尊嚴。今天遭點名出面發聲的立法院長韓國瑜偕同副院長江啟臣一同面對媒體記者訪問，針對此事立法院長韓國瑜表示「自己生病要別人吃藥」。

韓國瑜表示關於台灣安全有四隻腳，第一隻是保護中華民國、第二隻保護民主自由、第三隻是維護美台關係、第四隻是維護兩岸和平，這兩個保護、兩個維護是最重要的四隻腳。賴總統如今兼任民進黨主席，黨政軍情所有權力一把抓，這四隻腳卻已經打斷了三隻。民進黨台獨黨綱綁在那，如何保護中華民國？推動大罷免，如何保護民主自由？宣布中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸關係？只剩下維護美台關係。