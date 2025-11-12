蔣中正後第一人 鄭麗文將兼任國民黨革實院長

國民黨主席鄭麗文今主持上任後首次中常會，並在會中宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來將親自授課，盼大家理解國民黨中心思想，如何與時俱進，和現實環境充分結合，成為國民黨代表的價值和思想最重要的傳播者，得到更多人認同。上一位國民黨主席兼任革實院長的是蔣中正。

鄭麗文說，未來將秉持當年國民黨創辦革實院的精神，希望重拾核心理念、中心思想，強化所有黨員論述的能力。

鄭麗文說，她上任後非常感謝、也很感動，來自四面八方積極主動回到國民黨的大家庭以及入黨的好朋友，未來希望所有新進黨員，都能邀請他們到革實院上課，由她親自授課，讓革實院能重新成為所有國民黨員受訓、理解國民黨中心思想，與時俱進，和現實環境充分結合，讓每個黨員未來都能在他們的領域和人際網絡，成為國民黨代表的價值和思想最重要的傳播者，得到更多人認同。

鄭麗文說，未來國民黨有太多工作要進行，今會中也會通過一級主管相關人事，感謝大家在此艱難時刻，願意投入黨務工作，也感謝在場中常委這段時間對國民黨的支持，希望未來並肩作戰團結一致，贏得2026大選，2028順利政黨輪替，重返執政。