週刊報導龍燮之爭 國安會：內容多為不實
鏡週刊報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的角力，影響我對外工作。國安會今天表示，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。
國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。
國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。
