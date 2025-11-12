週刊報導龍燮之爭 國安會：內容多為不實

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮（右）再度遭指與外交部長林佳龍(左)搶功內鬥。圖／聯合報系資料照片
鏡週刊報導國安會秘書長吳釗燮外交部林佳龍的角力，影響我對外工作。國安會今天表示，這項報導內容多為杜撰不實，亦無妥為查證，事實上國安會及外交部溝通合作緊密，類似報導對所有正為國家相關工作努力的團隊極不公平，更損傷國家利益，令人遺憾。

國安會指出，我國的安全戰略目標很清楚，就是要和國際民主友盟共同維護國際局勢的安全穩定與繁榮發展。面對國際情勢變動的關鍵時刻，國安會與外交部始終秉持緊密合作的精神，高效分工、協同作業，近期也共同完成多項重要的外交任務，確保國家安全及對外關係穩固。雙方在溝通協調、任務執行等方面均保持緊密合作默契。

國安會強調，國安團隊與外交部將持續為台灣的外交工作團結打拚，戮力維護國家利益，盼外界持續支持我國外交工作，勿再以捕風捉影、似是而非的訊息過度臆測。未來，國安外交團隊將持續為台灣外交工作打拚，請國人放心。

國安會 外交部 吳釗燮 林佳龍
相關新聞

賴總統呼籲聲援沈伯洋 韓國瑜：自己生病要別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜今天表示，維護台灣安全有四隻腳，分別是保護...

欲公務訪星遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

僑委會委員長徐佳青今（12日）在立法院表示，下月在新加坡舉行的亞洲台商聯合總會理監事會議，我方參與的可能性並不樂觀；她一...

蔣中正後第一人 鄭麗文將兼任國民黨革實院長

國民黨主席鄭麗文今主持上任後首次中常會，並在會中宣布，她將親自兼任革命實踐研究院長，未來將親自授課，盼大家理解國民黨中心...

影／遭總統點名出面為沈伯洋發聲 韓國瑜：自己生病要別人吃藥

日前中共以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，並稱利用國際刑警組織在全球範圍內對他進行抓捕，而賴清德總統卻喊話...

「不譴責加害者卻檢討受害者」 綠引邱吉爾名言諷韓國瑜選擇屈辱

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜聲援；韓國瑜今發表談話，批賴「自生病要別人吃藥」。民進黨團指...

民眾黨各地黨部防災士投入救災 將舉辦論壇探討跨部門救災

颱風鳳凰來襲，民眾黨主席黃國昌今天裁示各地黨部積極協助救災，尤其宜蘭縣多地發生淹水、停電、土石流等災情，因此責成社會發展...

