賴總統呼籲聲援沈伯洋 韓國瑜：自己生病要別人吃藥

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜今天表示，維護台灣安全有四隻腳，分別是保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係，賴清德如今除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，賴總統若真的要幫沈伯洋，應考慮如何維護這四隻腳，這才是上游源頭的問題。

韓國瑜指出，他身為立法院長，對每一位立委在立法院內言論自由、人身安全，質詢關切國家大事時不受恐嚇威脅，這是立法院長職責所在，這點無庸置疑。

韓國瑜表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」。韓說，關於台灣安全有四隻腳，第一隻是保護中華民國、第二隻保護民主自由，第三隻是維護美台關係，第四隻是維護兩岸和平，這兩個保護、兩個維護是最重要的四隻腳。

韓國瑜批評，賴總統如今兼任民進黨主席，黨政軍情所有權力一把抓，這四隻腳卻已經打斷了三隻。民進黨台獨黨綱綁在那，如何保護中華民國？推動大罷免，如何保護民主自由？宣佈中國大陸為境外敵對勢力，如何維護兩岸關係？只剩下維護美台關係。

韓國瑜表示，賴總統若真的要幫沈伯洋，要考慮如何恢復這四隻腳，重新平穩地站在那，而不是繼續消費沈伯洋，轉換為國內藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平。

韓國瑜指出，中共對台灣過去是文攻武嚇，現在已經對立委開始立案調查，這步下來，台灣人民無法接受。他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國；在大罷免之後，重新建立好行政立法間良性互動；撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識、中華民國憲法基礎，展開和平交流對話，最後還是要繼續鞏固好美台關係，這才解決問題的真正上游源頭。

韓國瑜說，再來是沈伯洋個人問題，一起來讓他避開這場不可測之的凶險，賴總統這樣講才負責任，對台灣2300萬人來說喘過一口氣，不要有戰爭壓力，對周邊國家來說，大家也看到兩岸戰爭引信被拆除掉，讓台灣人民呼吸道甜美空氣，這不是美事一樁嗎？

國民黨立法院黨團今天提議，立法院可以過去的「兩岸小組」機制與大陸交涉，立法院長韓國瑜為小組召集人，小組共23人也以黨團比例推派代表，來實質與對岸交涉。

立法院副院長江啟臣表示，過去在2000年，立法院確實曾經有該小組的作業要點，但當時並未真正運作，這次有黨團提出類似想法，未來只要有來函，就會召集朝野協商，這還是要跨黨派共識，才能真正發揮正向作用。