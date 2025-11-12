欲公務訪星遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

僑委會委員長徐佳青今（12日）在立法院表示，下月在新加坡舉行的亞洲台商聯合總會理監事會議，我方參與的可能性並不樂觀；她一度以個人觀點表達「未來新加坡也要列入警示範圍」，不只是僑委會官員，民進黨立委沈伯洋要去訪問新加坡可能都會有風險，事後又改口。

徐佳青赴立法院外交及國防委員會報告業務，民進黨立委林楚茵提到，世界台灣商會聯合總會去年在越南開會，遭到中國干擾，最後徐佳青未能與會；亞洲台商聯合總會理監事會議將於12月8日在新加坡舉辦，中國壓力的問題再現。

徐佳青表示，已與新加坡著手接洽相關事宜，得到的訊息不太樂觀，這與新加坡一貫立場有關；星方以「僑委會去新加坡會有影響其僑民的認知」為由，拒絕僑委會所有官員訪問。

林楚茵關切中國長臂管轄升級，徐佳青說，我方密切關注中國在各處施壓，也提醒僑民過境和轉機要注意；民進黨籍召委王定宇在主席台追問新加坡是否在警示範圍內，徐佳青說，「未來可能也要警示了」。

徐佳青在國民黨立委徐巧芯質詢時補充，不是說一般人活動都會被列警示，而是特定人士，「比方說沈委員可能會有風險」。

王定宇質詢時詢問徐佳青的判斷是基於國安團隊或者個人，徐佳青說是她個人；王定宇對徐佳青說，對外事務非僑委會職權，她又是政府官員，做出這樣的判斷會引起風波。徐佳青隨後表示，收回上述言論。