快訊

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

名醫江漢聲診間遭刀劃傷濺血 凶嫌輔大校友稱「替天行道」…聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

欲公務訪星遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
僑委會委員長徐佳青。取自立法院直播畫面
僑委會委員長徐佳青。取自立法院直播畫面

僑委會委員長徐佳青今（12日）在立法院表示，下月在新加坡舉行的亞洲台商聯合總會理監事會議，我方參與的可能性並不樂觀；她一度以個人觀點表達「未來新加坡也要列入警示範圍」，不只是僑委會官員，民進黨立委沈伯洋要去訪問新加坡可能都會有風險，事後又改口。

徐佳青赴立法院外交及國防委員會報告業務，民進黨立委林楚茵提到，世界台灣商會聯合總會去年在越南開會，遭到中國干擾，最後徐佳青未能與會；亞洲台商聯合總會理監事會議將於12月8日在新加坡舉辦，中國壓力的問題再現。

徐佳青表示，已與新加坡著手接洽相關事宜，得到的訊息不太樂觀，這與新加坡一貫立場有關；星方以「僑委會去新加坡會有影響其僑民的認知」為由，拒絕僑委會所有官員訪問。

林楚茵關切中國長臂管轄升級，徐佳青說，我方密切關注中國在各處施壓，也提醒僑民過境和轉機要注意；民進黨籍召委王定宇在主席台追問新加坡是否在警示範圍內，徐佳青說，「未來可能也要警示了」。

徐佳青在國民黨立委徐巧芯質詢時補充，不是說一般人活動都會被列警示，而是特定人士，「比方說沈委員可能會有風險」。

王定宇質詢時詢問徐佳青的判斷是基於國安團隊或者個人，徐佳青說是她個人；王定宇對徐佳青說，對外事務非僑委會職權，她又是政府官員，做出這樣的判斷會引起風波。徐佳青隨後表示，收回上述言論。

徐佳青 新加坡 僑委會
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沈伯洋遭陸通緝 趙少康：賴清德不檢討還要韓國瑜負責

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

曹興誠籲綠營徵召沈伯洋選北市 吳思瑤：絕對KO蔣萬安

賴總統促韓國瑜聲援沈伯洋 賴士葆：把立院拉上務實台獨

相關新聞

賴拚年底前過境美國？ 涉外人士：能否成行操之於美方

美國學者葛來儀在一場智庫活動說，越靠近訪中日期，美國總統川普可能會想避免美中波折，因此她認為台灣方面非常希望安排賴清德總...

回應賴清德？ 韓國瑜：老牛自知夕陽晚 不待揚鞭自奮蹄

中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，也維護台...

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

民進黨立委沈伯洋遭大陸公安立案偵查，並威脅展開全球抓捕，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜聲援，以維護國會尊嚴。國民黨立委牛煦...

賴清德喊話應聲援沈伯洋 韓國瑜將打破沉默直球對決

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。據了解，韓國瑜將在今天下午13時15分，在立法院...

欲公務訪星遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

僑委會委員長徐佳青今（12日）在立法院表示，下月在新加坡舉行的亞洲台商聯合總會理監事會議，我方參與的可能性並不樂觀；她一...

沈伯洋遭陸通緝 趙少康：賴清德不檢討還要韓國瑜負責

大陸公安稱對「台獨頑固分子」沈伯洋立案偵查，央視還報導，大陸可通過國際刑警組織進行「全球抓捕」或「跨境司法合作」。民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。