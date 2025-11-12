快訊

沈伯洋遭陸通緝 趙少康：賴清德不檢討還要韓國瑜負責

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片 張曼蘋
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報系資料照片 張曼蘋

大陸公安稱對「台獨頑固分子」沈伯洋立案偵查，央視還報導，大陸可通過國際刑警組織進行「全球抓捕」或「跨境司法合作」。民進黨幾位立委串連，在社群平台發起「我們都是沈伯洋」活動，中廣前董事長趙少康反批，沈自己挑釁大陸面臨懲罰，卻要「我們都是沈伯洋」？真是太好笑了，「我們才不是沈伯洋」。

趙少康說，沈伯洋被中共點名可以透過國際刑警組織展開全球抓捕後，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援沈伯洋。賴的喊話應該是想要韓國瑜也加入「我們都是沈伯洋」？

趙少康說，雖然老共基於政治而不是刑事理由，揚言對中華民國立法委員展開「全球抓捕」的做法粗暴，但兩岸關係走到這個地步，就是賴清德在兩岸關係上魯莽行事的結果，他不但不檢討，反而喊話韓國瑜負責？

趙少康說，國民黨當然反對老共聲稱的長臂管轄，立法院長也要關照每一個立委的權益，但核心問題是，賴清德才是總統，黨政軍特大權都抓在手上，韓國瑜雖然是立法院長，但是什麼實質權力也沒有，喊話韓國瑜處理，自己證明這個中華民國總統無法保護國民，無能力改善兩岸關係，也沒有管道進行交涉。

趙少康說，大罷免鬧得台灣天翻地覆，沈伯洋是主要戰犯，他的黑熊學院拿美國錢，他爸爸在大陸賺紅錢，沈伯洋為了謀取自身政治與經濟利益，說過「中國的飛彈打過來，其實對我們有很大的幫助」，他自己挑釁大陸面臨懲罰，卻要「我們都是沈伯洋」？真是太好笑了。

