賴清德喊話應聲援沈伯洋 韓國瑜將打破沉默直球對決

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。據了解，韓國瑜將在今天下午13時15分，在立法院二樓大會客室回應相關問題。

國民黨立法院黨團今天開記者會表示「解鈴還需繫鈴人」，賴總統若別再把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間；若執政黨做不到，立法院也可擔起這責任，以過去的「兩岸小組」機制與大陸交涉，立法院長韓國瑜為小組召集人，小組共23人也以黨團比例推派代表，來實質與對岸交涉，才能真正保障國會議員安全。

韓國瑜今天上午雖尚未正面回應賴總統的喊話，但卻發布一段影片提到，他辦公室內的墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜說，主人不要鞭打老牛，老牛會加快自己的步伐。