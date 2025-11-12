聽新聞
賴拚年底前過境美國？ 涉外人士：能否成行操之於美方
美國學者葛來儀在一場智庫活動說，越靠近訪中日期，美國總統川普可能會想避免美中波折，因此她認為台灣方面非常希望安排賴清德總統在今年底前過境。外交部表示，元首出訪向為外交部重要工作，如有規畫或進一步消息，將由總統府適時對外說明。
據了解，美國聯邦政府已關門逾40天，最快本周才會開門，若賴總統想要在年底前出訪過境美國，這勢必影響到相關計畫；不但美國內政正值紛亂之際，美國感恩節假期逼近也壓縮台美協調行程的時間，若不能在12月初敲定計畫，美國馬上準備進入耶誕假期的節奏，也不利於賴總統的行程安排。
有涉外人士認為說，賴總統在年底出訪過境美國的機率不大，不過由於中國國家主席習近平現階段預計明年訪美，川普也規畫4月訪中，賴總統能選擇過境美國的時機點不多，確實可能希望拚年底出訪，但能不能成行還是操之在美方。
