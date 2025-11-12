指賴清德公開求援韓國瑜 許宇甄籲恢復立院「兩岸小組」

民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜應聲援。國民黨立委許宇甄批評，賴總統既然公開求援，那就應該回歸制度，她支持國民黨立法院黨團提案恢復立院「兩岸小組」，讓國會發揮理性平衡的力量，相信韓國瑜能帶領朝野思考兩岸和平的路徑。

國民黨團今天開記者會表示「解鈴還需繫鈴人」，賴總統若別再把大陸視為境外敵對勢力，或許還有交涉空間；若做不到，立法院也可擔起這責任，以過去的「兩岸小組」機制與大陸交涉，實質解決問題。

許宇甄表示，賴總統所言已透露無力與焦慮，向韓國瑜「喊話求援」更說明兩岸與內政情勢已經嚴重失控。賴總統上任後一再以抗中保台作為政治口號，卻無法提出具體策略化解兩岸緊張，如今情勢失控、社會焦慮，才急忙要求救，反而更顯出其無能與卸責。

許宇甄指出，立法院歷來具有監督與建言的功能，並非總統的附庸或危機代言人，既然賴總統公開求援，那就應該回歸制度、務實處理。立法院曾成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，建立跨黨派對話機制，協助政府面對兩岸重大變局，如今情勢更嚴峻，正是重啟該機制的時刻。

許宇甄表示，支持由國民黨團提案恢復成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，小組任務應包括，研議兩岸交流政策、檢討政府因應作為、建立跨黨派溝通管道，以及提出具體的和平交流建議方案，唯有透過制度性協商，而非意識形態對抗，台灣才有機會走出兩岸的惡性循環。

許宇甄強調，真正維護國會尊嚴的方式，不是讓立法院成為總統的政治防火牆，而是讓國會發揮理性平衡的力量。相信韓國瑜可以包容與協調的姿態，帶領朝野共同思考兩岸和平發展的路徑，將有助於建立新的政治共識與社會信任。