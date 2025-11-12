快訊

賴總統促韓國瑜聲援沈伯洋 賴士葆：把立院拉上務實台獨

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

中共日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並展開全球抓捕，賴清德總統昨喊話，立法院韓國瑜站出來維護國會尊嚴。國民黨立委賴士葆說，此舉看似團結對外，事實上是想藉沈伯洋事件，把立法院也拉上務實台獨的一條船。

針對中國大陸立案偵查沈伯洋，賴總統昨日表示，大陸對台灣並沒有管轄權，沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，因此期待韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。

對此，賴士葆今在立院受訪說，兩岸問題不是立法院長的職權，立法院長職權是開會維持中立性，兩岸問題是賴清德的職權，賴總統應該自己拿出辦法，看怎麼樣反制，老百姓希望看到的是這樣，賴清德卻推給韓國瑜，讓人看得啼笑皆非；賴士葆譏諷，賴總統是沒辦法處理，所以請韓國瑜幫忙，實在可笑。

賴士葆也在臉書貼文指出，賴總統此舉看似團結對外，事實上是想藉沈伯洋事件，把立法院也拉上務實台獨的一條船，過去民進黨從不把文攻武嚇當成一回事，現在央視發一部影片怎麼可能就急到府院黨全跳腳，說穿了就是想利用事件情勒在野，加大台獨聲量。

