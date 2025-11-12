賴清德點名韓國瑜要聲援沈伯洋 王鴻薇：已被視為2028假想敵

副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行IPAC年度峰會發表演說，民眾黨立委陳昭姿透露，蕭美琴親自寫信向她道謝。國民黨立委王鴻薇說，恐怕是賴清德總統任內，第一次有人膽敢向在野釋出善意；至於中共威脅要全球抓捕民進黨立委沈伯洋，王鴻薇也批評，賴總統要立法院長韓國瑜組織跨黨派立委聲援，似乎已把韓國瑜視為2028年假想敵之一。

陳昭姿日前在臉書貼出，蕭美琴手寫卡並感謝她與民進黨立委范雲一同、積極參與IPAC，共同關注台灣外交工作，盼大家繼續不分黨派，一起幫台灣交更多的朋友，爭取更大的國際空間。陳昭姿說，蕭美琴知道如果她去年沒有以民眾黨立委身份加入IPAC，且同意擔任台灣共同主席，台灣就無法成為IPAC會員國，也就不可能有此次歐洲議會的演講。

王鴻薇說，這恐怕是賴清德任內，第一次有人膽敢向在野釋出善意，更遑論和在野黨分享光環，讓人看見賴蕭之間格局與高度，眾所皆知賴總統鬥爭本性，從反對國會改革，到全面大罷免在野立委，為繞開立法院民意監督，操弄司法權淪為政治工具，凡不順自己意，萬物皆可釋憲。

王鴻薇指出，連普發現金1萬元當時也被打成違憲，賴清德、卓榮泰更是悍然拒發，公開抨擊政策。如果不是民意壓力以及在野堅持，最終大罷免大失敗，恐怕這筆錢到現在民進黨還不願還給國人。中國大陸封立委沈伯洋展開全球通緝，賴清德見同黨有難，第一時間彷彿忘記自己是總統及三軍統帥，自己不召開國際記者會來聲援沈伯洋，卻叫韓國瑜去組織跨黨派立委聲援，想的都是政治鬥爭，似乎賴清德已把韓國瑜視為2O28假想敵之一。

王鴻薇認為，蕭美琴釋出善意，與在野榮耀共享，終成佳話；賴總統雞腸鳥肚，與在野逞兇鬥狠，最後搞得灰頭土臉，兩人格局高下立判。