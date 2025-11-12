回應賴清德？ 韓國瑜：老牛自知夕陽晚 不待揚鞭自奮蹄

中國大陸公安以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。韓國瑜雖未正面賴總統的喊話，但今天卻發布一段影片提到，他辦公室內的墨寶「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄。」韓國瑜說，主人不要鞭打老牛，老牛會加快自己的步伐。

韓國瑜今天在臉書貼文，寫下「老牛自知夕陽晚， 但老牛也有爆發力， 也知道怎麼走最穩。」他還要颱風天上班的大家一起加油！韓國瑜並在文末標註「時間換來的是看得更遠的智慧」，「穩穩前行 」。

韓國瑜的這篇臉書，也夾上一段影片，他在影片中說明，為何在他辦公室為何掛著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」的墨寶。他說，這段文字的意思是，老牛知道太陽快下山了，主人不要再鞭打，老牛自己會加快步伐。

韓國瑜說，這象徵他的心情，像老牛一樣，知道自己年紀已經大了，青春年華不再，剩下來，不待揚鞭，不需要任何人告誡他，鞭策他，他會努力的必工作做好，因為來日無多。