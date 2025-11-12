再傳與林佳龍爭外交主導 黃國昌：吳釗燮養共諜何時負政治責任？

副總統蕭美琴、前總統蔡英文先後訪問歐洲，傳出賴政府國安決策體系私下暗潮洶湧。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍是否不和，他沒有親身見聞不願發表評論，然而前者過去在國安會養共諜，賴清德總統何時才會要求負責。

鏡週刊報導，蕭美琴、蔡英文在國際舞台為台灣強力發聲，成為賴政府今年最亮眼的外交成績，然而國安決策體系暗潮洶湧，兩大要角吳釗燮與林佳龍早在去年上任，就因為外交人事埋下嫌隙，甚至傳出吳釗燮屢次繞過林佳龍指揮外交部司處，還有運作駐美代表人選等。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，吳釗燮跟林佳龍是否不合，「這件事情老實說我不知道」，對於沒有親身見聞的事情，他其實不太願意發表評論，然而前者過去在國安會養共諜，至今卻沒有負起相關政治責任，賴總統時常高喊抗中保台，什麼時候才會要求吳釗燮負起責任，相信這才是黃國昌、民眾黨及台灣人民關心的問題。

此外，美國學者葛來儀近日指出，台灣政府積極尋求在年底前重新安排賴總統過境美國，避免受到2026年美國總統川普訪問中國大陸受到牽動。

黃國昌說，總統出訪讓世界看到台灣都是好事，只不過今年夏天也有媒體報導，「後來好像不是很順利，總統府從頭否認到尾」，拜訪重要的民主同盟國家，民眾黨對此當然樂觀其成，然而相關行程安排必須更周延，否則被媒體披露以後卻又否認，難免會讓大家覺得比較可惜。