週刊報導龍燮之爭 外交部：遺憾並抗議

鏡週刊報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的角力，影響我對外工作。外交部回應稱，該報導引述特定人士未經查證的說法，誤導輿論並損及我外交工作成果，且未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，外交部表達遺憾與抗議。

外交部指出，近期我國外交推動屢有具體成果，值此蕭副總統甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，「鏡週刊」今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

外交部表示，報導所稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」一節，外交部表示，該說法純屬臆測；外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態；而規畫與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，該報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

外交部稱，賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒；若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

外交部說，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就，外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。