快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

聽新聞
0:00 / 0:00

週刊報導龍燮之爭 外交部：遺憾並抗議

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮（右）再度遭指與外交部長林佳龍(左)搶功內鬥。圖／聯合報系資料照
國安會秘書長吳釗燮（右）再度遭指與外交部長林佳龍(左)搶功內鬥。圖／聯合報系資料照

鏡週刊報導國安會秘書長吳釗燮外交部林佳龍的角力，影響我對外工作。外交部回應稱，該報導引述特定人士未經查證的說法，誤導輿論並損及我外交工作成果，且未在報導刊出前向外交部求證或尋求回應予以平衡，外交部表達遺憾與抗議。

外交部指出，近期我國外交推動屢有具體成果，值此蕭副總統甫於歐洲議會演講，國家外交工作取得重要突破之際，「鏡週刊」今日報導卻引述特定人士的不實放話，對外交部及國安團隊之努力造成傷害，不僅誤導社會觀感，也損及國家整體利益及公務體系士氣，令人遺憾。

外交部表示，報導所稱「外長訪問友邦曝光總統出訪訊息致行程受阻」一節，外交部表示，該說法純屬臆測；外交部長訪問友邦、檢視合作成果及推動雙邊交流，為職責所在與外交工作常態；而規畫與安排元首出訪及過境向為外交部的重點工作，該報導將兩者不當連結，與事實明顯不符。

外交部稱，賴政府上任以來，台灣與12個友邦維持穩定邦交，成果得來不易，產業界與公協會的貢獻功不可沒；若外界以不實訊息含沙射影意圖貶損產業界支持外交工作的努力，將對國家利益造成不必要的損害。

外交部說，近日屢有不明人士對於外交成果進行無端揣測與扭曲報導，似不樂見台灣外交有所成就，外交部重申，守護及擴大國家利益是外交團隊一致的目標與方向，外交工作將持續穩健推進，不會因無端指控而分心退卻。

外交部 國安會 吳釗燮 林佳龍
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

回應斬首高市早苗說 北京：薛劍個人行為 日刻意炒作

中國外交官斬首言論 外交部：戰狼舉止凸顯霸權心態

台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理

薛劍「矢言斬首高市早苗」 陸外交部質問高市：想把中日關係引向何方？

相關新聞

黃國昌：中國無權恣意抓捕台灣公民 唏噓賴總統無作為

中國大陸點名民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，賴清德總統昨天喊話立法院長韓國瑜維護國會尊嚴。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表...

不被清大科法所合聘 翁曉玲：立院分身乏術 我只是沒開課

有媒體報導，國民黨立委翁曉玲為清大通識中心教師，也於清大科法所任教，但她已不在清大科法所合聘教師名單上，並以「拔掉」形容...

曹興誠獻策賴清德「沈伯洋戰蔣萬安」 游淑慧諷曹公送箭

聯電創辦人曹興誠力薦賴清德總統徵召立委沈伯洋參選台北市長，並稱沈各方面都輾壓蔣萬安。國民黨議員游淑慧今天在臉書表示，繼大...

再傳與林佳龍爭外交主導 黃國昌：吳釗燮養共諜何時負政治責任？

副總統蕭美琴、前總統蔡英文先後訪問歐洲，傳出賴政府國安決策體系私下暗潮洶湧。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，國安會秘書...

週刊報導龍燮之爭 外交部：遺憾並抗議

鏡週刊報導國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍的角力，影響我對外工作。外交部回應稱，該報導引述特定人士未經查證的說法，誤導...

吳思瑤喊話韓國瑜：中國黑手伸入立院 國會尊嚴不能置身事外

中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統點名立法院長韓國瑜應維護國會尊嚴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。