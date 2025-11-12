【即時短評】馬場町風波　鄭麗文不妨先讓獅子變鯰魚

國民黨主席鄭麗文日前出席馬場町「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，卻在國民黨內掀起路線之爭。在國民黨總理孫中山160周年誕辰的今天，國民黨的未來走向，格外引人矚目。

國民黨路線之爭從來不是稀奇的事。在大陸時期，國民黨的路線之爭主要在於「向左」還是「向右」，始於1924年孫中山「以俄為師」改組國民黨為列寧式革命黨，在組織和黨的指導思想上均發生了很大的變革，包括黨章的定型、將黨置於國家之上、黃埔黨軍的建立等。

孫中山逝世後，其「聯俄容共」政策掀起爭論而引發黨內分裂，之後爆發「改組派」與「西山會議派」之間的衝突；改組派主張聯共，西山會議派則反共、屬國民黨內的右派勢力，這是黨史中一次重要的左右路線之爭。後來蔣介石逐步掌權，1927年發動「清黨」，國共徹底決裂，中共從此走上「槍桿子出政權」路線，國共進入十年內戰，但國民黨內的路線矛盾仍一直持續到1930年代初。

鄭麗文就任黨主席僅一周即引爆「馬場町風波」，藍營內部不少人憂心國民黨會被「染紅」，如此2026及2028要怎麼選？但這還不是最值得觀察的點。綜觀連日來藍營群眾的輿論場，深藍群體的反應最值得玩味。

「深藍」向來被視為國民黨內「親中」、最具傳統大中國意識形態的群體，這回卻因為「鄭主席的大冒險」而分裂為兩派。一派是出於「中國人認同」及兩岸和平思維，認為鄭麗文出席左翼白色恐怖秋祭不但是國共和解的行為，也破解了民進黨對白色恐怖敘事的長期壟斷；另一派信仰傳承自兩蔣，仍堅持傳統藍營的中華民國論述，認為鄭麗文太冒進。

分裂成兩派的深藍，互相交火大打「內戰」，實屬罕見。過去李登輝分裂國民黨，還只能從「本土」、「非本土」或統獨的區分下手，深藍族群向來是鐵板一塊，沒想到鄭麗文參加左翼白色恐怖秋祭的舉動，卻一舉使深藍陷於分裂。國民黨內歷經李登輝以降，卅餘年的本土與非本土路線之爭後，這回竟再現久違的左派右派之爭，盡顯歷史的弔詭。

不過正面思考，鄭麗文的大冒險，未嘗不是刺激國民黨勇於面對路線分歧、開啟兩岸與國家定位路線大辯論的大好時機。民進黨過去也曾為台獨路線而爭執，1999年通過「台灣前途決議文」，改採「台灣已是主權獨立國家」、「依目前憲法稱為中華民國，但與中華人民共和國互不隸屬，既是歷史事實，也是現實狀態」的現實論述，直面並調整黨的台獨路線、國家認同及兩岸關係等核心議題，對台灣政治格局的深遠影響延續至今。

反觀國民黨的問題，從來不是「想法太多」，而是「沒有想法」；長年的習於實用主義、思想蒼白，只為選票而妥協、鄉愿，卻不敢拿出勇氣面對核心主義與思想價值，才是讓這個黨長期被動陷於敵人畫定的戰場，而總是「不死不活」的根本原因。

鄭麗文在主席就職致詞時宣示「要讓國民黨從羊群變獅群」；國民黨能否變成「群獅」猶未可知，但一心想做獅子的鄭主席，不妨先當一隻「鯰魚」，因勢利導化危機為轉機、發揮「鯰魚效應」，把風波轉變成黨內路線辯論的契機，或許才可真正替國民黨這把老骨頭找到新生命。