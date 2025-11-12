快訊

國父誕辰紀念 朱立倫喊感念先賢先烈：堅定捍衛中華民國

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前主席朱立倫今表示，國民黨的思想就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神。國民黨要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰。圖／取自朱立倫臉書
國民黨前主席朱立倫今表示，國民黨的思想就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神。國民黨要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰。圖／取自朱立倫臉書

適逢國父誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫今在臉書表示，國民黨的思想就是中山先生的思想；國民黨的精神，就是經國先生的精神。國民黨要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰。

朱立倫指出，今天是國父誕辰紀念日，國父創立中華民國，大家應該共同守護中華民國。緬懷國父「天下為公」的精神，國民黨人更應以中山先生的思想為一生奉行的理念。

朱立倫說，孫中山畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，為大家留下堅定不移的民主基礎。他的思想，是國民黨的靈魂；他的理想，是國民黨持續奮鬥的方向。

朱立倫說，在台灣這片土地上，蔣經國秉持孫中山的信念，以愛台灣、守護人民為志，推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由的天空下屹立不搖。國民黨要秉持這個信念，堅定捍衛中華民國，感念我國先賢先烈的奮戰，讓中山先生與經國先生的理想，在全球繼續發光發熱。

國民黨 中華民國 朱立倫
