不被清大科法所合聘 翁曉玲：立院分身乏術 我只是沒開課

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

有媒體報導，國民黨立委翁曉玲清大通識中心教師，也於清大科法所任教，但她已不在清大科法所合聘教師名單上，並以「拔掉」形容。翁曉玲今早受訪表示，她現分身乏術，她只是沒開課，就被形容為被解聘，好歹要自己做功課查證。

清大表示，翁曉玲副教授目前是清華學院通識中心專任教師，過去多年支援科法所研究教學工作並聘任為合聘師資。近年來，科法所專任師資人數已穩定成長，教師專長也涵蓋多元領域，基於整體教學及人力配置考量，決議於上學年聘期屆滿後，翁曉玲已不在合聘師資名單上。

清大指出，翁曉玲仍是校內通識中心專任教師，但已不在科法所授課，因此不會再指導研究所的學生，同時因借調擔任立委4年，目前也沒有在清大的通識中心開任何大學部相關課程。

翁曉玲說，綠媒對她在清大科法所沒有合聘一事報導，但她在清大共有兩個系所合聘，科法所只是她的副聘單位，她的主聘是在清大通識教育中心。

翁曉玲表示，她現在擔任立委之後，分身乏術，一個人要做三份工作，對她來講非常吃力，所以她現維持一年，為學校開一門課。因為她的主聘是在通識中心，她當然還是以在通識中心，以大學部的學生開課為主。所以並非像綠媒所說她好像被清大解聘，她只是沒開課，就被形容成是被解聘。這樣的不實訊息，好歹要自己做做功課查證。

翁曉玲強調，她現在回清大開課，都是義務性開課，沒有領任何鐘點費。在立法院工作這麼沉重的情況之下，她當然要做些取捨，也無法在不同系所同時開課。可以去問問看清大，她到底有沒有被解聘，她只是沒有在清大科法所合聘，也沒有在那裡開課。因她之後也沒有時間去那裡開課，所以從系所的角度做些安排，對她來說，無傷大雅。

清大 翁曉玲 教師
×

不被清大科法所合聘 翁曉玲:立院分身乏術 我只是沒開課

有媒體報導，國民黨立委翁曉玲為清大通識中心教師，也於清大科法所任教，但她已不在清大科法所合聘教師名單上，並以「拔掉」形容...

