新聞眼／又切換戰鬥模式 卓揆的橄欖園在哪

聯合報／ 本報記者唐筱恬

行政院長卓榮泰日前面對ＮＣＣ四位委員被提名人全被封殺，才抱怨「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」。但話才說完，又化身「鬥雞」，一下酸最大在野黨主席、國民黨主席鄭麗文站上國共舞台，一下又與國民黨立委吳宗憲舌戰，令人不解卓揆的橄欖園到底在哪？

賴政府面對朝小野大的國會生態，原先採取對抗路線，卓榮泰已經前前後後對立法院三讀法案提出了七次覆議都失敗，成了政治史上「最愛覆議的閣揆」，也讓憲政陷入一再「覆議、釋憲」的僵局之中。

不過，就在民意全面否決大罷免後，理論上執政黨也應「翻頁」轉而尋求朝野合作路線，但卓榮泰嘴上稱合作，實際上卻不然。例如，這次被封殺的ＮＣＣ委員名單，事先未探詢在野黨態度，也僅象徵性提一個有國民黨籍的ＮＣＣ委員，何來有遞橄欖枝的誠意？

再者，卓揆既要強化朝野和解氣氛，卻又對在野黨痛加批判。例如針對鄭麗文參加白色恐怖秋祭一事，民進黨立委猶如撿到槍，昨天紛紛「做球」質詢，卓榮泰也接球接得不亦樂乎，以「蕭美琴站上國際舞台，鄭麗文卻站上國共舞台」狂酸最大在野黨主席。

卓榮泰昨與國民黨立委吳宗憲舌戰軍人加薪預算，被立委質疑「講這什麼話時」，卓竟稱：「我講中國話啦！台灣話！」也顯得情緒化，頗為無厘頭，卻無助化解朝野僵局。

包括明年度總預算遲未付委，以及多項人事案有待立院行使同意權，都是行政部門眼前的重大難題，也必須與在野黨持續溝通。就怕卓揆又切換「戰鬥模式」，朝野關係如何能好？

