總預算未付委 卓揆將找韓國瑜溝通

明年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，創下近十七年來最晚付委審查紀錄。國民黨立委賴士葆昨質詢行政院長卓榮泰，是否要找立法院長韓國瑜溝通解決？卓榮泰答詢表示，在總質詢結束前後，應會跟韓院長有正式談話。據了解，行政院尚在規畫中，還未確定時間；韓國瑜辦公室則尚未收到卓揆邀請，若收到再決定是否安排會面。

立法院本會期為「預算會期」，通過下年度總預算案是最重要任務之一。朝野去年為今年度中央政府總預算攻防激烈，總預算付委卡關四十九天；今年朝野對抗氛圍雖然轉淡，但明年度總預算案至今仍未交付審查。

賴士葆昨質詢指出，行政院不依法編列三讀通過的軍人加薪，現有一點二萬人寧願被罰款也不當兵，警消退休預算也一樣不編列，導致明年度總預算案卡住，雖然台灣跟美國不同，新的預算沒有通過，舊有的項目可以用，但新增項目不行，經濟部明年增加三八三億元、國發會增加○點六億元、農業部增加四十九億元、國防部加上特別預算共增加三千億元之多。

賴士葆認為卓榮泰應找韓國瑜溝通解決，並質詢卓揆，有找韓院長嗎？卓榮泰回應，他跟韓國瑜在重要的時刻都有溝通，針對總預算案付委，他認為總質詢結束前後，應與韓院長有正式談話。賴士葆說，總質詢下周就結束了；卓榮泰回應「那也要看韓院長的時間」，並表示他會盡快與韓談話。

針對總預算、財劃法等爭議，國民黨立委吳宗憲昨天質詢時再批政府不依法編列軍警消加薪等預算，卓榮泰多次回嗆「違法違憲、不要為政治目的」；吳則批評行政院只因「聲請釋憲中」，竟可不遵守法律，直呼卓此舉如同自認大法官。雙方脣槍舌戰，吳宗憲批評「歷任行政院沒有人這樣幹」，卓也說，「歷屆國會也沒有人這樣幹」。

至於新版「財政收支劃分法」分配公式有誤，致有三四五億元地方統籌分配稅款尚無法分配。國民黨立委林德福昨質詢修法時程，卓榮泰表示，修法同時兼顧地方自治與財政紀律，最快下周在行政院會正式討論，力拚本會期內送審。

卓榮泰也提到，即使財劃法修法能在本會期完成審議，明年度中央政府總預算仍無法適用新制。他解釋，主要是預算編列期程已經結束，相關配套與分配公式難以即時調整；修法的效益應著眼於後年度（二○二七年）的總預算與地方補助規畫，讓制度在充分準備下上路，確保地方財政分配平穩銜接，不致產生資源落差。