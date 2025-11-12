蔡英文訪德國會 稱國家命運自己做主

前總統蔡英文前天在「柏林自由會議」演說，昨在德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）導覽下參觀德國國會，並與友台小組茶敘。她透過臉書表示，在這座過去坐落於東西德交界處的歷史建築中，他們想向台灣傳遞一個訊息：「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持民主的選擇。」

蔡英文表示，在國會大廈中庭，有一座花圃裝置藝術，上面寫著「獻給人民」（Der Bev lkerung）；每一個國會議員，從自己的選區帶來一袋泥土倒入花圃中，也呼應了國家命運應由土地上生活的人們自己做主的精神。

此外，蔡英文說，她向德國的國會議員們表達，德國擁有強大的科技與產業能力，台灣則有豐富的實踐經驗，台德合作應該是共同前進的方向，希望未來可以繼續展開更多合作計畫。她也透過德國的媒體，向德國社會傳達，台灣對於加強自我防禦能力的決心，也會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備。

蔡英文表示，在ＡＩ快速崛起的時代，只要世界的民主夥伴繼續支持台灣，台灣必定能從過去的台灣可以幫忙（Taiwan can help）逐漸走向台灣正在支援（Taiwan is supporting）。

針對副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）布魯塞爾年會並發表演說，賴清德總統昨指出，台灣應該要自信地走向國際，蕭美琴到歐洲發表台灣的民主心聲，並且跟國際社會做朋友，這是非常好的事情，非常值得鼓勵，也非常值得支持。