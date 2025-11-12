快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡英文訪德國會 稱國家命運自己做主

聯合報／ 記者張文馨林海／台北報導

前總統蔡英文前天在「柏林自由會議」演說，昨在德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）導覽下參觀德國國會，並與友台小組茶敘。她透過臉書表示，在這座過去坐落於東西德交界處的歷史建築中，他們想向台灣傳遞一個訊息：「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持民主的選擇。」

蔡英文表示，在國會大廈中庭，有一座花圃裝置藝術，上面寫著「獻給人民」（Der Bev lkerung）；每一個國會議員，從自己的選區帶來一袋泥土倒入花圃中，也呼應了國家命運應由土地上生活的人們自己做主的精神。

此外，蔡英文說，她向德國的國會議員們表達，德國擁有強大的科技與產業能力，台灣則有豐富的實踐經驗，台德合作應該是共同前進的方向，希望未來可以繼續展開更多合作計畫。她也透過德國的媒體，向德國社會傳達，台灣對於加強自我防禦能力的決心，也會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備。

蔡英文表示，在ＡＩ快速崛起的時代，只要世界的民主夥伴繼續支持台灣，台灣必定能從過去的台灣可以幫忙（Taiwan can help）逐漸走向台灣正在支援（Taiwan is supporting）。

針對副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（ＩＰＡＣ）布魯塞爾年會並發表演說，賴清德總統昨指出，台灣應該要自信地走向國際，蕭美琴到歐洲發表台灣的民主心聲，並且跟國際社會做朋友，這是非常好的事情，非常值得鼓勵，也非常值得支持。

蔡英文 德國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

訪德國會有感 蔡英文：台灣的未來應由台灣人自由選出的議會決定

謠傳捐80億歐元換蕭美琴IPAC演說 卓榮泰：一定嚴查速辦

蔡英文訪德國會 德議員：台未來應由台灣人民決定

蔡英文：不會把安全伙伴的支持視為理所當然

相關新聞

觀察站／沈伯洋案癥結在兩岸 賴總統豈無責

民進黨立委沈伯洋遭大陸立案偵查並威脅全球通緝，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜能出面，但沈案的癥結在兩岸，關鍵是中共對沈的定...

總統喊話韓國瑜 應聲援沈伯洋

中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...

蔡英文訪德國會 稱國家命運自己做主

前總統蔡英文前天在「柏林自由會議」演說，昨在德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）導覽下參觀德國國會，並...

總預算未付委 卓揆將找韓國瑜溝通

明年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，創下近十七年來最晚付委審查紀錄。國民黨立委賴士葆昨質詢行政院長卓榮泰，是否要找立...

新聞眼／又切換戰鬥模式 卓揆的橄欖園在哪

行政院長卓榮泰日前面對ＮＣＣ四位委員被提名人全被封殺，才抱怨「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」。但話才說...

有意裁撤國民黨駐美代表處？鄭麗文辦公室否認：內容不符實

國民黨主席鄭麗文上任後陸續公布黨務人事，有媒體報導指出，鄭麗文原有意將2022年以來成立的駐美代表處「轉型」，表面精簡、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。