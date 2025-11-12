快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／沈伯洋案癥結在兩岸 賴總統豈無責

聯合報／ 本報記者羅印冲

民進黨立委沈伯洋遭大陸立案偵查並威脅全球通緝，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜能出面，但沈案的癥結在兩岸，關鍵是中共對沈的定性和對賴政府兩岸政策的疑慮，解鈴仍需繫鈴人，才是面對問題的正辦。

從職務論，賴總統希望韓國瑜出面，並非沒有道理。韓作為立法院大家長，面對個別立委遭大陸偵查和通緝，試圖對我國會議員進行長臂管轄，韓當然有關切的職責。反過來看，如果立院完全沒有回應或表態，是否未來中共只要對個別立委言行不滿，就能威脅追緝，進而形成寒蟬效應，如此我國會如何獨立行使職權？

然而，無論是韓國瑜以立法院長身分關切，或者推動形成立院朝野一致意見，向對岸嚴正表態，沈案的問題核心仍待當事雙方面對和解決，即大陸當局對沈伯洋作為和民進黨兩岸政策的質疑。

民進黨幾十位立委，為何中共單獨挑出沈伯洋？因為在大陸看來，沈案至少有三大特殊性，用大陸語言即是三大危害性：一是沈伯洋不僅主張台獨，還有具體行動，包含透過黑熊學院組織抗中力量；二是據報其父具有台商身分，在中共看來是「吃中國飯砸中國鍋」，踩到大陸底線；三是與海外勢力相關聯，大陸認定沈是外部勢力扶持下的台獨分子，這就讓問題性質變得更複雜。

從中共對沈案的定性看，攻擊面不至於立即擴大到多數民進黨立委或政治人物，目前看來更像是作為「殺雞儆猴」的案例，因為中共實際上要實施長臂管轄，難度不低，即使發布全球通緝，也因國際上有「政治犯不引渡」等通則而難以進行，但此舉確有可能壓縮我言論自由空間，對當事人出境台灣也會形成心理壓力，否則賴總統也不必向韓國瑜提出呼籲。

只不過，賴總統基於維護立委向韓國瑜提出呼籲固然有理，但別忘了賴總統也兼任民進黨主席，對黨籍立委也有關切甚至約束之責，不能一把就將沈案的責任甩得乾乾淨淨。更客觀說，賴政府上任一年多來，大半時間用於內部黨爭、搞大罷免，「抗中保台」成為燒旺大罷免的柴火，台灣政壇和社會充斥兩岸敵意對抗無盡升高的硝煙中，致使黑熊青鳥盡出，團結國人更是奢談，身兼國家和執政黨最高領導人的賴總統難道沒有責任？

沈伯洋 賴清德 韓國瑜
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

賴總統喊話韓國瑜聲援沈伯洋 陸委會：國會應不分黨派維護自身尊嚴

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

民進黨：央視威脅全球抓捕沈伯洋 蠻橫到喪心病狂

【重磅快評】又怪韓國瑜？綠委有事鍾無艷、無事夏迎春

相關新聞

觀察站／沈伯洋案癥結在兩岸 賴總統豈無責

民進黨立委沈伯洋遭大陸立案偵查並威脅全球通緝，賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜能出面，但沈案的癥結在兩岸，關鍵是中共對沈的定...

總統喊話韓國瑜 應聲援沈伯洋

中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...

蔡英文訪德國會 稱國家命運自己做主

前總統蔡英文前天在「柏林自由會議」演說，昨在德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）導覽下參觀德國國會，並...

總預算未付委 卓揆將找韓國瑜溝通

明年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，創下近十七年來最晚付委審查紀錄。國民黨立委賴士葆昨質詢行政院長卓榮泰，是否要找立...

新聞眼／又切換戰鬥模式 卓揆的橄欖園在哪

行政院長卓榮泰日前面對ＮＣＣ四位委員被提名人全被封殺，才抱怨「整個橄欖園一半都遞出來了，仍然沒有得到善意回應」。但話才說...

有意裁撤國民黨駐美代表處？鄭麗文辦公室否認：內容不符實

國民黨主席鄭麗文上任後陸續公布黨務人事，有媒體報導指出，鄭麗文原有意將2022年以來成立的駐美代表處「轉型」，表面精簡、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。