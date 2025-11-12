賴總統：台美談判差臨門一腳 關稅20%希望降低且不疊加

台美關稅談判進度受關注，賴清德總統昨（11）日表示，政府一定會妥善與美國談判，目前大概只差臨門一腳，時間差不多了；行政院長卓榮泰昨日也說，與美對等關稅談判，最近應該會有一些進展。

賴總統昨日出席第79屆工業節慶祝大會致詞時表示，台灣秉持產業利益、國家利益、糧食安全、國民健康等原則與美談判，希望平衡台美貿易逆差及深化台美經貿合作。

賴總統說，希望讓台灣產業能融入美國，讓台灣產業發展由西進、南向、北邊跟日本合作，現在往東邊開拓到北美洲，持續往外發展，政府一定會好好談判。

賴總統提到，目前美國給台灣暫行關稅20%，希望可以降低，並且不疊加，232條款也希望取得最惠國待遇。台灣可幫助美國再工業化，美國如果要成為AI世界中心，台灣絕對能幫上忙。鴻海董事長劉揚偉已於該領域在美國伸出援手，幫助美國社會。

賴總統表示，希望改善台灣投資環境，台灣不可以、也沒有能力操縱匯率，但政府有責任穩定匯率。另外，政府也會維持適度寬鬆貨幣政策，給大家一個相對友善經營環境。

據了解，台美對等關稅談判已在收尾階段，近期也在討論下次磋商時間，但尚未敲定；不過知情官員透露，稅率已比原本20％更低，且最關鍵的「不疊加」已談妥，對台灣將是好消息。

官員解釋，外界多猜測政府是利用台積電會加碼投資、擴大對美採購來交換，但「很多都是順勢而為、並非刻意安排」，若要擴大對美採購、談判團隊會選擇「必需品」，不會為了買而買。至於何時會公布台灣對等關稅稅率？官員認為「應該會在月底之前。」

卓榮泰昨日率部會首長赴立法院備詢，立委同樣關注台美談判。他表示，現在已到最後階段，台美雙方都希望儘快談妥，時間點不是單方面由我方決定，政府承諾會努力加快，「最近應該會有一些進展。」

立委賴士葆提到，美國最高法院正審理川普關稅政策，未來是否可能向美國要回已繳關稅？政府有無沙盤推演？經濟部長龔明鑫回應，事實上川普仍有其他工具，我方仍要做好準備；若美國最高法院判定關稅必須返還，政府會協助爭取應有權益。（記者歐芯萌、任君翔、邱琮皓、余弦妙）