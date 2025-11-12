台美關稅 賴總統：缺臨門一腳

各國與美陸續完成關稅談判，我國何時能有結果，總統賴清德昨透露，「目前缺臨門一腳，時間也差不多了」。行政院長卓榮泰在立法院答詢時也指出，關稅最近應該會有一些進展。

賴清德昨出席工總舉辦的工業節慶祝大會，對於產業界關注的關稅議題表示，政府目標是希望目前美國給台灣的暫時關稅稅率百分之廿能再降低，且不疊加；針對二三二條款相關規定，也希望能取得最惠國待遇。

賴清德說，希望更深化台美的經貿合作，讓台灣產業能融入美國的產業結構內，台灣產業發展由西進、南向、北邊與日本合作，現在往東邊開拓到北美洲，會持續往外發展。

賴清德指出，台灣可以幫助美國再工業化，美國如果要成為人工智慧的世界中心，台灣絕對可以幫上忙。

賴清德也說，台灣工業界經過數十年來的大風大浪、千錘百鍊已臻至成熟，即使面臨當前數位化、淨零、地緣政治、產業鏈重組、經貿變局等種種挑戰，在在展現了本身韌性與堅強實力。賴總統邀產業界共同打造「台灣之盾」，協力達成國防自主。

工總理事長潘俊榮則說，政府是企業界的後盾，企業界也要成為政府的靠山，與政府綁在一起，共同為經濟打拚，讓台灣走出去。

美國對台暫時性關稅百分之廿已實施三個月有餘，國民黨立委賴士葆昨天質詢，賴總統十月廿二日說會有好的進展，至今快要一個月，談判何時可以搞定？

卓榮泰表示，現在已到最後階段，全世界剩下台灣，台美雙方都希望盡快談妥，但時間點不是單方面由我方意願決定，他承諾會努力盡快，「最近應該會有一些進展」。

賴士葆追問，美國最高法院審理對等關稅案，川普可能會輸，經濟部、行政院長是否想過向川普討回業者這段時間被課徵的關稅？卓榮泰答詢，對等關稅是美國對全世界普遍性的，不是單對我國，目前要脫離這樣全世界秩序是困難的。

經濟部長龔明鑫也說，不知道美國大法官會怎麼判，但川普還有其他工具，比如二三二條款、三○一條款，很多項目已經搬到二三二條款；我方還是要做好準備，提升我國競爭力比較重要。

賴士葆追問若川普輸了官司，經濟部怎麼樣因應？龔明鑫允諾美國最高法院判決出爐後兩周提出因應報告。