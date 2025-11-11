促台日「善的循環」 謝長廷赴日皇居獲授旭日大綬章

快訊

中央社／ 東京11日專電
總統府資政、前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
總統府資政、前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

日本秋季授勳的大綬章親授式今天舉行，日皇德仁在皇居「松之間」親自授勳，日本首相高市早苗遞交勳記（授予勳章的證明文件）。總統府資政、前駐日代表謝長廷獲授「旭日大綬章」。他表示，這份榮耀並非個人功勞，而是許多人共同努力的成果。

謝長廷受訪表示，授勳儀式結束後，德仁逐一向受勳者致意。他向天皇表示自己來自台灣，天皇很親切地向他致賀。

謝長廷表示，這次授勳對他而言是莫大的肯定與榮譽，也是很珍貴的體驗。台灣與日本在彼此遭遇災難時互相協助，形成「善的循環」，這樣的成果並非只有他個人的努力，而是駐日代表處所有同仁共同耕耘的結果。

他強調，這次受勳是代表台灣接受榮耀，感到十分光榮。

謝長廷提到，他是台灣二戰後出生者中，第一位獲得旭日大綬章並親自赴日領取者。過去許多獲勳者年齡較大，身體狀況未必適合出席授勳儀式，而他能夠親自出席，也是一種幸運。

旭日章為日本頒發予功績卓越的國內外人士的勳章。6類旭日章中，「旭日大綬章」為最高勳位。曾獲頒旭日大綬章的台灣人士包括前立法院長王金平、前考試院長許水德，以及前司法院長賴浩敏。

謝長廷受勳的功績為「對促進日本與台灣之間的友好和相互了解有所貢獻」，並致力促進和強化在日本或台灣發生自然災害或重大事故時相互支援的「善的循環」。

不過，謝長廷獲勳被中國外交部批評，指「給鼓吹台獨論調的人頒發勳章，不知道日方意欲何為，是否有意為台獨分子撐腰打氣」。

對此，謝長廷表示，中方發言是針對日本，而非針對他本人，因此他沒有回應。他笑稱，本來中國知道他獲得授勳的人不多，反而因為這件事，「可能一下有幾億人知道了」，他把這當成一種「宣傳」。

謝長廷說，他2012年曾到北京，與時任國台辦主任王毅會談，當時並未受質疑，「我的思想也沒有變」，中方怎麼突然拿他是台獨分子抗議；反倒是獲頒「旭日重光章」的前駐日代表許世楷，還曾是台獨聯盟主席，中國當時也沒抗議，真的讓人覺得很奇怪。

日華議員懇談會（日華懇）會長古屋圭司今天也在臉書貼出與謝長廷合影，表示「前台灣駐日代表（相當於大使）謝長廷來訪。此次在日本獲頒旭日大綬章，照例又遭到中國不講理的抗議」。

