外交部：台灣是歐銀重要夥伴 盼持續加強合作

歐洲復興開發銀行中小企業金融發展總處長哈吉黛首度訪台，外交部常次葛葆萱今天午宴時表示，台灣為歐銀的重要策略夥伴，願持續加強合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱今天中午設宴款待首度訪台的歐洲復興開發銀行（EBRD，簡稱歐銀）中小企業金融發展總處長哈吉黛（Zsuzsanna Hargitai），雙方就持續強化台灣與歐銀的合作夥伴關係深入交換意見。

葛葆萱表示，台灣為歐銀的重要策略夥伴，願持續與歐銀加強合作，共同協助發展中受援國的經社發展，並為優質台灣企業拓展更多國際商機，達成互惠互利的目標。

哈吉黛則強調，歐銀高度重視與台灣政府及財團法人國際合作發展基金會的夥伴關係，此行曾拜會台灣相關產業及金融業者，就未來在綠色能源、數位科技及資通訊等領域加強合作進行交流。

外交部說明，台灣為歐銀重要捐贈方，於2006年設立「台灣-歐銀技術合作基金」至今，已資助超過400項歐銀的技術合作計畫，除提升台灣在歐銀營運國的能見度，並為台灣業者創造海外商機，有效落實「經貿外交」的政策目標。