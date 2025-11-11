快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

外交部：台灣是歐銀重要夥伴 盼持續加強合作

中央社／ 台北11日電

歐洲復興開發銀行中小企業金融發展總處長哈吉黛首度訪台，外交部常次葛葆萱今天午宴時表示，台灣為歐銀的重要策略夥伴，願持續加強合作。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱今天中午設宴款待首度訪台的歐洲復興開發銀行（EBRD，簡稱歐銀）中小企業金融發展總處長哈吉黛（Zsuzsanna Hargitai），雙方就持續強化台灣與歐銀的合作夥伴關係深入交換意見。

葛葆萱表示，台灣為歐銀的重要策略夥伴，願持續與歐銀加強合作，共同協助發展中受援國的經社發展，並為優質台灣企業拓展更多國際商機，達成互惠互利的目標。

哈吉黛則強調，歐銀高度重視與台灣政府及財團法人國際合作發展基金會的夥伴關係，此行曾拜會台灣相關產業及金融業者，就未來在綠色能源、數位科技及資通訊等領域加強合作進行交流。

外交部說明，台灣為歐銀重要捐贈方，於2006年設立「台灣-歐銀技術合作基金」至今，已資助超過400項歐銀的技術合作計畫，除提升台灣在歐銀營運國的能見度，並為台灣業者創造海外商機，有效落實「經貿外交」的政策目標。

外交部 中小企業
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「這是復興，而且不會停止」 美大學五千人同敬拜耶穌

回應斬首高市早苗說 北京：薛劍個人行為 日刻意炒作

中國外交官斬首言論 外交部：戰狼舉止凸顯霸權心態

薛劍「矢言斬首高市早苗」 陸外交部質問高市：想把中日關係引向何方？

相關新聞

太子集團承租101辦公室詐騙 卓榮泰：要求加強內部控管

「太子集團控股」詐騙案震驚全台，因該詐騙集團設址台北101大樓，民眾黨立委黃珊珊今在立法院質詢，她說101為我國門戶，所...

有意裁撤國民黨駐美代表處？鄭麗文辦公室否認：內容不符實

國民黨主席鄭麗文上任後陸續公布黨務人事，有媒體報導指出，鄭麗文原有意將2022年以來成立的駐美代表處「轉型」，表面精簡、...

談好了？台美關稅缺「臨門一腳」 賴總統曝：時間差不多了

賴清德總統表示，政府一定會妥善跟美國進行對等關稅談判，目前大概臨門一腳，時間差不多了。他也希望改善台灣投資環境，台灣不可...

沈伯洋遭陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜「維護國會尊嚴」

大陸日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，總統賴清德表示，大陸對台灣並沒有管轄權，而沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，因此期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，應該要率領跨黨派委員來聲援沈伯洋。否則的話，「今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。 賴清德今日參加工總第79屆工業節慶祝大會，會前受訪時表示，大陸應該要展現大國風範，跨國追捕自由人士是不會為國際社會所接受，不僅對兩岸和平發展沒有益處，也會把台灣人民愈推愈遠。

財劃法公式錯誤 卓榮泰：行政院會最快下周修法討論

新版「財政收支劃分法」分配公式有誤，致有345億元地方統籌分配稅款尚無法分配。國民黨立委林德福今日質詢問到修法時程，行政...

捷安特涉強迫勞動遭美海關扣貨 卓榮泰令檢討、提出指引

美國海關指控台灣巨大集團（捷安特）涉「強迫勞動」，暫時扣留台灣廠所製的自行車與零組件，震驚業界。行政院長卓榮泰指出，雖然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。