有意裁撤國民黨駐美代表處？鄭麗文辦公室否認：內容不符實

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右三）2022年和副主席夏立言（右四）共同為國民黨駐美代表處揭牌。華盛頓記者張文馨／攝影
國民黨主席朱立倫（右三）2022年和副主席夏立言（右四）共同為國民黨駐美代表處揭牌。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨主席鄭麗文上任後陸續公布黨務人事，有媒體報導指出，鄭麗文原有意將2022年以來成立的駐美代表處「轉型」，表面精簡、實為裁撤，但在黨內有力人士勸說下才作罷。鄭麗文辦公室回應表示，內容並不符實，駐美代表處的設立對國民黨至關重要，從未想過裁撤或精簡。

鄭麗文辦公室指出，黨駐美代表秦日新和駐美代表處的設立對國民黨至關重要，鄭麗文從未想過要裁撤或精簡人事，在就任黨主席之後，不但第一時間就表達希望秦日新續任，也努力募款，以期更大力度地支援駐美代表處的運作。

鄭麗文辦公室表示，鄭麗文百分之百信任並倚重秦日新的專業，更肯定秦日新為黨付出奉獻，目前也和他密切聯繫、齊心協力的工作中。對於報導指國民黨債台高築、險裁撤駐美代表處，此內容並不符實，在此澄清。

鄭麗文 駐美代表 國民黨
