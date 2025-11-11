談好了？台美關稅缺「臨門一腳」 賴總統曝：時間差不多了

賴清德總統表示，政府一定會妥善跟美國進行對等關稅談判，目前大概臨門一腳，時間差不多了。他也希望改善台灣投資環境，台灣不可以、也沒有能力操縱匯率，但是政府有責任穩定匯率。政府會維持適度的寬鬆貨幣政策，給予大家一個相對友善的經營環境。

賴總統11日出席「第79屆工業節慶祝大會」。他致詞表示，政府一定會妥善跟美國進行對等關稅談判，「目前大概臨門一腳，我看時間也差不多。」台灣秉持產業利益、國家利益、糧食安全、國民健康的原則，希望平衡台美貿易逆差，及深化台美經貿合作。

賴總統說，希望讓台灣產業能夠融入美國的產業結構，讓台灣產業發展由西進、南向、北邊跟日本合作，現在往東邊開拓到北美洲，持續往外發展，政府一定會好好談判。

賴總統提到，目前美國給台灣暫行關稅20%，希望可以降低，並且不疊加，232條款也希望取得最惠國待遇。台灣可幫助美國再工業化，美國如果要成為AI世界中心，台灣絕對也可以幫上忙。鴻海（2317）董事長劉揚偉已於該領域在美國伸出援手，幫助美國社會。

賴總統也說，希望改善台灣的投資環境，台灣不可以、也沒有能力操縱匯率，但政府有責任穩定匯率。另外，政府也會維持適度的寬鬆貨幣政策，給予大家一個相對友善的經營環境。

他表示，2018年政府推動投資台灣三大策略，再加上投資抵減，今年開始擴大適用範圍及對象，盼協助業界立足台灣。目前外交部與經濟部、經貿談判辦公室共同合作，計劃跟台商投資的國家簽訂投資保障協定、避免雙重課稅，讓台灣可以布局全球。

他指出，台灣也跟美國簽訂21世紀貿易倡議，目前第二階段持續在談判。另外也跟英國簽訂經貿夥伴協定，最近又簽訂三個子協議，投資數位發展還有綠能等。我方也跟加拿大、澳洲、其他可能的國家簽訂類似協議，就是希望產品可以行銷全世界。