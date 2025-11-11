太子集團承租101辦公室詐騙 卓榮泰：要求加強內部控管

「太子集團控股」詐騙案震驚全台，因該詐騙集團設址台北101大樓，民眾黨立委黃珊珊今在立法院質詢，她說101為我國門戶，所以她才要求101要篩選承租人。行政院長卓榮泰表示，他要求101加強內部控管，對於承租人進一步了解，101是門面，「不能讓它變成詐騙」。

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺及洗錢。據報導，太子集團旗下的「天旭國際」於台北101承租15樓跟49樓兩層樓。為招待客戶，在15樓闢出百坪空間作為招待所。

黃珊珊今在質詢時表示，這個詐騙集團在台北101開公司，去年底她質詢，曾要求台北101須針對承租人身家調查，顯然沒有做到。台北101回覆她時還稱有開過選商會議、調查董監事資格，才讓該詐團進駐。

黃珊珊進一步提到，台北101為我國門面，有公股代表，101董事長也是官派。十多年前她當律師，就有人承租101辦公室詐騙，所以她才要求101要篩選承租人。她提醒尤其是用台北101門面詐騙投資人，讓人以為公司在101就沒問題。

卓榮泰回應，透過這個例子，應要求101對內控管理上，對承租人須進一步了解，而這個要求是應該的，「因101是國家的門面，不能讓它變成詐騙。」金管會主委彭金隆也表示，已經針對這個進來的金流詳細查核。

黃珊珊追問，此次美國用行政制裁的方式，要求我方檢調配合，如果台灣發生這樣的事情，能否幫民眾追回這些錢，是否有這樣的機制，發文美國政府，就幫忙扣在美國的財產？

卓榮泰說，要建立這樣的管道，在依法有據的前提下，能加強行政作為，對詐團快速制裁的話，他願意思考這方向。現高檢署應有跨部會小組在研議中，會請他們重視黃珊珊的建議。