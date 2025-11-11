太子集團疑租101辦公室設招待所 卓榮泰：國家門面不能變詐騙

媒體報導，柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，並在台北101大樓私設頂級招待所。行政院長卓榮泰今天說，應要求101內控管理、對承租人須進一步瞭解，「因為101是國家的門面，不能讓它變成詐騙」。

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）也將此集團在台灣境內所設9家公司及3名國人列入制裁名單，於10月14日對外公告。

媒體報導，太子集團旗下的「天旭國際」，在台北101原本承租15樓跟49樓兩層樓；為招待客戶，特別在15樓格出一區約百來坪區域作為招待所。

立法院會今天繼續進行施政總質詢。民眾黨立委黃珊珊表示，這個詐騙集團來台後在台北101開公司，去年底她質詢時曾要求101必須對承租人進行相關身家調查，顯然沒有做到；台北101回覆她還稱有開過選商會議、調查董監事資格，才讓它進駐。

黃珊珊說，台北101是國家門面，有公股代表，董事長也是官派。10多年前她當律師時，就有人承租101辦公室到處詐騙，因此她才要求101要篩選承租人，尤其是用101門面來詐騙投資人，讓人以為公司在101就一定沒問題。

卓榮泰表示，透過這個例子，應該要求101對內控管理上、對承租人必須進一步瞭解；這個要求是應該的，「因為101是國家的門面，不能讓它變成詐騙」。

黃珊珊追問，這次美國是用行政制裁方式，要求台灣的檢調配合，但如果今天是台灣發生同樣的事情，能不能得到國際社會的協助，幫民眾追回這些錢，「能不能發一個文，美國就幫你扣它海外的財產」。

卓榮泰說，要建立這樣的管道；在依法有據的前提下，能加強行政作為、對詐團快速制裁的話，他願意思考這個方向。現在高檢署應該有個跨部會小組在研議中，會請他們重視黃珊珊所提的建議。