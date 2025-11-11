財劃法公式錯誤 卓榮泰：行政院會最快下周修法討論

新版「財政收支劃分法」分配公式有誤，致有345億元地方統籌分配稅款尚無法分配。國民黨立委林德福今日質詢問到修法時程，行政院長卓榮泰表示，修法同時兼顧地方自治與財政紀律，最快下周在行政院會正式討論，力拚本會期內送審，確保制度可長可久。

對於修正財劃法分配公式錯誤，立法院朝野黨團均提出修法版本。林德福質詢關心行政院何時提出修法版本。卓榮泰表示，行政院在兼顧「公平、永續與地方共榮」的原則下進行修法，最快下周在行政院會正式討論，盼本會期內送審，確保制度可長可久。

卓榮泰說明，財劃法是中央與地方協力治理的根基，行政院正由財政部與主計總處整合各縣市意見，針對水平分配、垂直分配與財源自主等面向全面檢討。行政院正研擬新的分配公式，將老化指數、幼年人口比率、地理環境與基礎建設負擔納入權重評估，讓偏鄉與都市能依不同發展條件獲得相應支援。

卓榮泰說，他知道立法院裡也有相關修法，如果能夠同時或能相併討論會更為周延。不過他也提到，即使財劃法修法能在本會期完成審議，明年度中央政府總預算仍無法適用新制。

卓榮泰解釋，主要是預算編列期程已經結束，相關配套與分配公式難以即時調整。修法的效益應著眼於後（2027）年度的總預算與地方補助規劃，讓制度在充分準備下上路，確保地方財政分配平穩銜接，不致產生資源落差。

財政部長莊翠雲表示，目前財政部已召開4次協商會議，邀集各縣市財政主計研議細項。新版草案在人口結構與土地面積計算上將更為細緻，以縮小城鄉差距，並提升地方財政自主權。修法目標包括「生活品質更均衡、財政分配更合理、地方治理更自主」。

另外，針對AI衝擊產業、就業等，林德福質詢說，AI技術雖能提升效率，也可能帶來人力排擠與產業淘汰的副作用，如果政府只顧推動科技發展，忽略產業平衡與勞動市場調整，可能導致部分行業被邊緣化，造成社會問題，他要求行政院提出具體配套方案，包括就業轉型與再訓練機制，確保產業升級不以犧牲勞工為代價。

卓榮泰表示，行政院已將AI人才培育與資金投入納入整體規畫，也會協助中小企業在人力與數位轉型方面取得支援。AI轉型是全球趨勢，政府會在推動過程中兼顧產業與社會穩定，避免衝擊擴大。