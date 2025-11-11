快訊

捷安特涉強迫勞動遭美海關扣貨 卓榮泰令檢討、提出指引

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰下午列席立法院備詢。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰下午列席立法院備詢。記者陳正興／攝影

美國海關指控台灣巨大集團（捷安特）涉「強迫勞動」，暫時扣留台灣廠所製的自行車與零組件，震驚業界。行政院長卓榮泰指出，雖然是單一事件，但他已要求經濟部與勞動部全面檢討勞動條件跟勞動保障，並提出指引，讓大家共同遵守。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委莊瑞雄關切，台灣自行車品牌捷安特造商巨大公司因勞權問題，9月遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令，詢問是否有跨部會機制改善。

經濟部長龔明鑫表示，這算是個案，美方也這樣表述，經濟部也轉達巨大說明，美方希望台灣政府不要急著介入，後續巨大也與美方見面並說明。扣貨只是暫時處分，最後結果還未判定。

莊瑞雄指出，此事非同小可，最壞情況會讓大企業直接減少5％營收，貨品卡了2到3年，光捷安特就可能蒸發掉30億元，連整條供應鏈都會被拖下水；人權是新時代貿易通行證，台灣企業接國外大品牌生意，應遵守CSDDD法規，政府應未雨綢繆，不能出事才補破網，成台灣品牌危機。

龔明鑫重申，巨大的情況是個案，通案部分經濟部已與勞動部協商如何因應強迫勞動議題，比如職場環境、工安等都能立即改善。現在最主要是移工的仲介費問題，因為仲介費是對方國的仲介拿走，對全世界來講，還是覺得雇主要全部吸收，會去討論是否有緩衝期，但終究要處理。

卓榮泰說，他認同人權是國際貿易的門票，未達到人權要求，台灣很難進到國際社會，何況是在國際社會競爭；雖然是單一事件，但政府願意做全面性檢討，要求經濟部與勞動部全面檢討勞動條件跟勞動保障，並提出指引，讓大家共同遵守。

卓並指出，政府正推出「企業與人權國家行動計畫第二期」，要求生產者及供應鏈都要達到人權標準，當中就有企業實施人權盡職調查，這非常重要，會依公司規模大小，按部就班、循序漸進要求，畢竟人權要到國際標準，才能順利進到國際市場。

卓榮泰 捷安特 巨大 美國 自行車
