快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

翁曉玲提三級機關首長要經立院同意 林月琴：毀憲亂政又一例

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林月琴。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林月琴。圖／聯合報系資料照片

立法院程序委員會審定本周議程，國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，三級機關正副首長要經立法院同意後任命。民進黨立委林月琴批評，「翁大上人復辟，毀憲亂政又一例」，這是繼癱瘓憲法法庭、拒絕NCC人事案之後，下一個癱瘓的可能就是所有的三級機關。

林月琴表示，只要「翁上人」、藍白兩黨不滿人事，不是讀翁曉玲的憲法課，他們想癱瘓誰就癱瘓誰。其中，黨產會也名列三級機關，不禁令讓人懷疑，國民黨是不是想要對黨產會動手腳、把黨產會廢掉，讓威權跟著翁曉玲一起復辟，既然黨產被認定不當，乾脆癱瘓黨產會。

林月琴指出，這兩年來藍白兩黨不斷阻礙國家運作，誰擋路就廢掉誰，又大手筆刪凍預算，目前明年度總預算依然卡關，國民黨主席鄭麗文又要和對岸謀求統一，根本就是要配合中共、搞垮台灣，「國家不是你們的人質，民主也不是你們癱瘓權力的工具」。

翁曉玲 國民黨 立法院 林月琴
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

綠黨團提案重分345億 李彥秀：慷他人之慨棄財政於不顧

「林老師」冒名招生幼童地下室上課 補習班自清反遭中市府停招

兒托服務法審議 居托人員有通報義務

長榮航違反勞動法令多次僅罰2萬元 立委促檢討

相關新聞

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

工總今舉行第79屆工業節慶祝大會，總統賴清德也表示，工業節的意義，肯定工業界對台灣經濟發展的貢獻，台灣工業界經過大風大浪...

翁曉玲提三級機關首長要經立院同意 林月琴：毀憲亂政又一例

立法院程序委員會審定本周議程，國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，三級機關正副首長要經立法院同意後任...

財劃法公式錯誤 卓榮泰：行政院會最快下周修法討論

新版「財政收支劃分法」分配公式有誤，致有345億元地方統籌分配稅款尚無法分配。國民黨立委林德福今日質詢問到修法時程，行政...

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

大陸日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，總統賴清德表示，大...

捷安特涉強迫勞動遭美海關扣貨 卓榮泰令檢討、提出指引

美國海關指控台灣巨大集團（捷安特）涉「強迫勞動」，暫時扣留台灣廠所製的自行車與零組件，震驚業界。行政院長卓榮泰指出，雖然...

訪德國會有感 蔡英文：台灣的未來應由台灣人自由選出的議會決定

前總統蔡英文昨在柏林自由會議發表演說，今（11日）前往德國國會，她透過臉書表示，在這座過去坐落於東西德交界處的歷史建築中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。