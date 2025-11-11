聽新聞
翁曉玲提三級機關首長要經立院同意 林月琴：毀憲亂政又一例
立法院程序委員會審定本周議程，國民黨立委翁曉玲提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，三級機關正副首長要經立法院同意後任命。民進黨立委林月琴批評，「翁大上人復辟，毀憲亂政又一例」，這是繼癱瘓憲法法庭、拒絕NCC人事案之後，下一個癱瘓的可能就是所有的三級機關。
林月琴表示，只要「翁上人」、藍白兩黨不滿人事，不是讀翁曉玲的憲法課，他們想癱瘓誰就癱瘓誰。其中，黨產會也名列三級機關，不禁令讓人懷疑，國民黨是不是想要對黨產會動手腳、把黨產會廢掉，讓威權跟著翁曉玲一起復辟，既然黨產被認定不當，乾脆癱瘓黨產會。
林月琴指出，這兩年來藍白兩黨不斷阻礙國家運作，誰擋路就廢掉誰，又大手筆刪凍預算，目前明年度總預算依然卡關，國民黨主席鄭麗文又要和對岸謀求統一，根本就是要配合中共、搞垮台灣，「國家不是你們的人質，民主也不是你們癱瘓權力的工具」。
