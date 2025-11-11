快訊

每天走多久最有助長壽？研究揭關鍵步行時間 可減少早死風險

不斷更新／台東縣率先宣布了！鳳凰颱風來勢洶洶 明是否停班課看過來

訪德國會有感 蔡英文：台灣的未來應由台灣人自由選出的議會決定

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
前總統蔡英文昨在柏林自由會議發表演說，今（11日）前往德國國會。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文昨在柏林自由會議發表演說，今（11日）前往德國國會。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文昨在柏林自由會議發表演說，今（11日）前往德國國會，她透過臉書表示，在這座過去坐落於東西德交界處的歷史建築中，他們想向台灣傳遞一個訊息：「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持民主的選擇」。

蔡英文表示，在國會大廈中庭，有一座花圃裝置藝術，上面寫著「獻給人民」（Der Bevölkerung）；每一個國會議員，從自己的選區帶來一袋泥土倒入花圃中，也呼應了國家命運應由土地上生活的人們自己做主的精神。

蔡英文指出，她要感謝友台小組主席徐德分（Till Steffen）導覽德國國會，在這座過去坐落於東西德交界處的歷史建築中，他們想向台灣傳遞一個訊息：「台灣的未來應由台灣人民自由選出的議會來決定，這是我們支持民主的選擇」。

蔡英文說，她也向德國的國會議員們表達，德國擁有強大的科技與產業能力，台灣則有豐富的實踐經驗，台德合作應該是共同前進的方向，希望未來可以繼續展開更多合作計畫。

此外，蔡英文說，她也透過德國的媒體，向德國社會傳達，台灣對於加強自我防禦能力的決心，也會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備。

蔡英文表示，在AI快速崛起的時代，台灣更是全球科技與經濟發展的關鍵核心，尤其在半導體產業，台灣的地位在短期內無可取代。只要世界的民主夥伴繼續支持台灣，台灣必定能從過去的 Taiwan can help 逐漸走向 Taiwan is supporting。

蔡英文 德國
