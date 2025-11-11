AI新十大建設憂排擠人力？ 卓榮泰：轉型必然過程會先做防範

有關「AI新十大建設」，立委提及，未來百工百業導入AI，可能發生「人力排擠」效應，導致某些產業、能力被淘汰。行政院長卓榮泰表示，政府會協助中小微企業進行轉型，AI的時代有AI的問題，政府會事先做防範，轉型是必然的過程。

卓榮泰11日率行政院相關部會首長赴立法院施政報告並備詢。

立委林德福質詢時提及，明年編列「AI新十大建設」，預算311億元，這是未來國家發展的重中之重。希望把AI相關技術，投入百工百業，讓產業升級轉型；意即國家地區、產業，透過系統性調整產業結構，將傳統或低附加價值產業，轉變為新興或高附加價值的產業。

卓榮泰說明，AI新十大建設大致分為三部份，第一是智慧運用，第二是關鍵技術，第三是數位基磐。明年是第一年的預算，初期無法編列太多經費，有些東西還在計畫，未來逐年會視事實需要而增加。明年310億元，希望用於順利起步，三大部份於AI新十大建設的十大項之中，都能開始發展。

卓榮泰認為，未來20年、30年影響台灣在國際的關鍵技術，尤其是高科技領先的地位，能不能繼續保持這樣的優勢。現在開始，從AI新十大建設來做統合。科技預算方面，經費當然是更大；有的是原來的計劃在進行當中，先挪一部份用於AI新十大建設，啟動新時代的科技建設計劃。

林德福詢問，百工百業導入AI，會不會發生「人力排擠」效應，導致某些產業、能力被淘汰？

卓榮泰表示，AI新十大建設的終極目標，是希望進入全民智慧生活網，過程中有十大項，其中有一項是AI人才培育跟資金投入，這都是在整個配套過程當中。台灣現於硬體製造方面領先，希望繼續讓軟體有一個登峰計畫，這就是AI新十大建設。

卓榮泰坦言，這當然會造成一些產業的轉型跟升級，也都在規劃之中。例如在數位基磐之中，有一個產業科技均衡的項目。政府會協助中小微企業進行轉型，這是必要的；人力、科技、數位轉型都必要。AI的時代有AI的問題，政府會事先做防範，轉型是必然的過程。