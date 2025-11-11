快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
賴清德總統今天下午出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，他表示，會妥善與美國進行對等關稅談判，目前缺臨門一腳，時間也差不多了。記者林伯東／攝影
賴清德總統今天下午出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，他表示，會妥善與美國進行對等關稅談判，目前缺臨門一腳，時間也差不多了。記者林伯東／攝影

工總今舉行第79屆工業節慶祝大會，總統賴清德也表示，工業節的意義，肯定工業界對台灣經濟發展的貢獻，台灣工業界經過大風大浪、千錘百鍊，即便面臨當前包括數位、淨零、地緣政治、產業鏈重組等各種挑戰，都展現韌性，也呼籲工業界，為台灣未來經濟發展團結合作，政府一定會跟大家站在一起。

賴清德也說，會妥善與美國進行對等關稅談判，目前缺臨門一腳，時間也差不多了。

賴清德表示，台灣希望平衡貿易逆差、深化與美合作，讓台灣產業融入美國產業結構，台灣產業由西進、南向，現在要東拓，持續往外發展，一定會與美國好好談判，關稅稅率由現在暫行的20%，希望能夠降低且不疊加，232也要取得最惠國待遇，「美國要成為世界工業中心，台灣絕對可以幫上忙」。

工總理事長潘俊榮表示，政府是企業界的後盾，企業界也要成為政府的靠山，更要與政府綁在一起，共同為經濟打拚，讓台灣走出去。

進入AI時代，潘俊榮表示，總統賴清德在國慶演說時提到，要讓台灣成為全球前5大的算力中心，他也十分認同。他透露，輝達董事長黃仁勳曾說，科技人才最完整的地方，非常愛台灣，因此一定要讓輝達留在台灣，也承諾將邀請黃仁勳來演講，地點就在台北大巨蛋，參與人數一定超過四萬。

經濟部長龔明鑫表示，過去從事產業研究經常聽到，服務業的附加價值高，製造的附加價值低，但事實證明，工業是經濟的基礎，很多開發中國家希望台灣去投資，創造就業機會，很多先進國家也在進行「再工業化」，台灣不只沒有放棄工業，甚至還加碼。

對於台灣的投資環境，賴清德也說，台灣沒有能力操縱匯率，政府有責任穩定匯率，也會適度寬鬆的貨幣政策，並解決水、電、土地與人力問題，穩定供電沒有問題，但要持續積極推動綠電，至於大家關心的核能問題，立院已經修改核管法，台電會依法行政提出申請，只要符合條件，就尊重專業決定。

賴清德也拜託企業為員工加薪，台灣經濟不斷進步，前總統馬英九任期經濟成長率2.8%，前總統蔡英文是3.2%，今年全年會超過5%甚至6%，這是大家努力成果，但很多人對數字沒有感覺，有近5成民眾月薪在平均薪資以下，因此政府連續10年調漲基本工資，就是希望帶動企業加薪。

賴清德表示，員工加薪、政府減稅、擴大社會投資，就會促進消費，這是良性循環，台灣經濟就會更好，社會也會更穩定。

