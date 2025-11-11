徐榛蔚籲政院盡速提重建計畫 賴總統：花蓮面對天災應強化應對能力

為因應鳳凰颱風來襲，賴清德總統、行政院長卓榮泰今天中午至中央災害應變中心視察，花蓮縣長徐榛蔚視訊時要求行政院就已通過的馬太鞍溪堰塞湖重建特別條例提出重建計畫並到地方說明。卓榮泰也承諾將於後天院會通過特別預算並送請立法院審議。

中央災害應變中心今天中午舉行鳳凰颱風第3次工作會報，賴清德、卓榮泰與內政部長劉世芳親自出席。會中除各部會報告目前防颱整備狀況外，並透過視訊與新北市、宜蘭縣、花蓮縣連線。

徐榛蔚透過視訊表示，馬太鞍溪因堰塞湖的土泥整個流下來，將原來九河局疏浚的部分都被填滿重新淤積，希望能持續加強清淤及加高堤防，也請中央支援抽泥沙機具。

徐榛蔚表示，馬太鞍溪堰塞湖重建特別條例已經通過，行政院的重建計畫是不是要盡快提出，另外各部會也應要到地方來說明重建政策，讓鄉親能夠了解重建條例300億元通過以後，對於光復鄉及萬榮、鳳林未來重建的規劃及願景。

卓榮泰指出，針對馬太鞍溪堰塞湖重建復原條例，中央將編列特別預算，預計於後天行政院會通過後送交立法院審議，立法院審議通過後就可以就地方和產業，及災區民眾的生活及復健做全盤性的推動。

賴清德接著表示，因花蓮縣地震比較頻繁，每一次颱風來幾乎都會受到衝擊，每一次也都造成嚴重的災情，中央會協助花蓮縣政府來因應各種災變，來照顧花蓮縣的鄉親。

賴清德說，也要請花蓮縣政府團隊，應該要在每經過天災及地變時強化應對災害的能力，同時中央與地方合作，這樣才有辦法確保災害降到最低。