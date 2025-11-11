快訊

沈伯洋遭大陸立案偵查 賴總統喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
賴清德總統（中）下午出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，會前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影
賴清德總統（中）下午出席在圓山飯店舉行的「第79屆工業節慶祝大會」，會前接受媒體訪問。記者林伯東／攝影

大陸日前以涉犯「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，總統賴清德表示，大陸對台灣並沒有管轄權，而沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣民主自由的憲政體制，並沒有任何違法，因此期待立法院韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。

賴清德今日參加工總第79屆工業節慶祝大會，會前受訪時表示，大陸應該要展現大國風範，跨國追捕自由人士是不會為國際社會所接受，不僅對兩岸和平發展沒有益處，也會把台灣人民愈推愈遠。

而副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會並發表演說，賴清德則認為，蕭美琴赴歐發表台灣民主心聲，並和國際社會做朋友，這是非常好而且值得鼓勵的事情。

賴清德也強調，一定要讓國際社會知道，台灣是一股良善正面的力量，可以為國際社會做更多的事情，台灣社會也是國際社會負責任的一員，有助於全球的和平穩定。

賴清德 沈伯洋 韓國瑜 立法院 台獨 央視
×

