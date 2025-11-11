央視通緝沈伯洋 賴總統：盼韓國瑜維護國會尊嚴
有關央視發全球通緝令抓捕綠委沈伯洋，賴清德總統受訪表示，期待立法院長韓國瑜站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由，韓應該率領跨黨派立委來聲援沈伯洋。否則的話，今天民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。
賴總統11日出席工業節慶祝大會，會前接受媒體聯訪。
賴總統強調，中國對台灣並沒有管轄權，何況沈伯洋是在捍衛國家主權，維護台灣的民主自由憲政體制，並沒有任何違法。
賴總統呼籲，中國應該要展現大國風範，這種跨國追捕自由人士，不會為國際社會所接受，不僅對兩岸和平發展沒有益處，同時也會把台灣人民越推越遠。
至於副總統蕭美琴赴IPAC演說，賴總統說，台灣應該要自信地走向國際，她到歐洲發表台灣民主心聲，並且跟國際社會做朋友，這是非常好的事情，非常值得鼓勵、也非常值得支持。
賴總統表示，一定要讓國際社會知道，台灣是一股良善正面的力量，可以為國際社會做更多的事情；台灣社會也是國際社會負責任的一員，有助於全球的和平穩定。
