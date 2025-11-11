賴總統宣示：30年內 三大領域打造諾貝爾獎得主

賴清德總統11日宣布，未來30年內，希望讓台灣於物理、化學、醫學三大領域中，至少新增三位諾貝爾獎得主。這是賴總統繼10日啟動「台灣橋樑計畫」後，接連再提出具體科學發展願景，展現政府推動科研與教育的長期戰略。

賴總統11日出席「2025年總統科學獎」頒獎典禮，他致詞表示，總統科學獎從2001年設立，今年已經邁入第13屆。歷屆得獎人都懷抱對學術研究的熱誠，全心全意投入科研創新，不僅僅在國際上享有盛譽，也讓台灣的國際競爭力，不斷向上提升。

賴總統說，感謝梁賡義院士的堅持與努力，梁從小就熱愛數學，當大一其他同學考慮畢業出路，紛紛準備轉系時，梁更加確認自己對數學的興趣，堅持走下去，後來在生物統計領域大放異彩。梁提出「廣義估計方程式」，不但為統計方法學帶來劃時代的突破，而且影響無數臨床與公共衛生決策。

賴總統指出，無論是科學研究、人才培育、還是參與公衛決策，梁賡義總是鍥而不捨、勇往直前，並在疫情中引導快篩、藥物與疫苗研發，對台灣的科學教育、公共衛生與社會安定，做出卓越貢獻。

賴總統表示，被譽為「高熵合金之父」、全球前百分之2的頂尖科學家，則是葉均蔚院士。

他同樣感謝葉均蔚對科學的堅持。30年前，葉提出顛覆傳統思維的「高熵合金」構想，遭他人認為觀念有誤時，葉不但沒有放棄，反而更積極投入研究，一步一步實驗、驗證，開創出全新的材料科學典範，帶動全球高熵合金研究的潮流。

賴總統指出，現在，高熵合金已經廣泛應用在智慧機械、綠能、生醫、國防、以及太空科技等領域，對推動基礎科學、產業創新與高階人才培育，都具有深遠的影響和貢獻。

賴總統提及，諾貝爾和平獎得主曼德拉曾說「在事情完成之前，一切都看似不可能。」兩位得獎者的故事告訴大家，只要對未知世界保持熱情與好奇，認真從基礎研究做起，並堅持努力到最後一刻，終將成功。科學如此，其他領域也一樣。

根據瑞士洛桑管理學院今年公布的《世界競爭力年報》，台灣在69個受評比國家中，排名第六，最近十年來的最佳表現。其中，「科學建設」位居全球前五名，「每千人研發人力」更高居全球第二，展現堅實的科學基礎與研發能量。

賴總統認為，能夠有這樣的表現，都是無數科學家與教育工作者、政府與民間，長期攜手合作，做好科學教育扎根工作的成果。未來，政府將持續做好基礎科學教育，推動「高等教育深耕計畫」，促進高教多元發展，協助大學追求國際一流地位，以及發展研究中心。

他說，「台灣橋樑計畫」已經啟動，由台灣大學和中研院共同主導，與全國10所頂尖學術機構一起推動，從今年到明年，一共邀請31位諾貝爾獎得主來台，以公開演講、小型討論等多元方式，進行國際學術交流。政府將繼續努力，加深台灣與世界的合作鏈結，成為全球知識創新重要樞紐。

他也說，政府會在科學領域採取策略性的做法，結合民間力量，致力培育人才，提供更好的研究環境，讓台灣為世界的科學發展做出更多貢獻，希望在30年內水到渠成，台灣在物理、化學、醫學三個領域內，至少能夠增加三位諾貝爾獎得主。