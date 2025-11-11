中國外交官斬首言論 外交部：戰狼舉止凸顯霸權心態

中國駐大阪總領事薛劍8日深夜，就日本首相高市早苗關於台灣有事的答詢，在X發文「那種骯髒的頭就應該毫不猶豫斬掉」。外交部發言人蕭光偉今天表示，中方戰狼舉止凸顯恣意妄為的霸權心態，只會傷害國家形象。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，中國駐大阪總領事薛劍「斬首」言論，外交部的回應。

外交部發言人蕭光偉表示，尊重他人或者他國就是尊重自己，日方已對此提出嚴正的抗議及交涉。

蕭光偉強調，中國外交人員戰狼般言行舉止，令人大開眼界，更凸顯恣意妄為的霸權心態。此威脅不僅不符合文明法治國家的言論體現，更是對一國政府首長極度不尊重以及無禮，只會傷害自己的國家形象。

蕭光偉也說，奉勸中方秉持相互尊重原則，在國際社會跟他國好好相處，包括台灣。台海和平與穩定攸關著全球安全以及發展，台灣會持續和理念相近國密切合作，共同確保台海和平與穩定，因應來自威權國家各種可能的威脅以及侵擾。

此外，針對高市早苗日前答詢，中國外交部發言人林劍10日於例行記者會要求日本停止干涉中國內政。

外交部上午發布新聞稿重申，中華民國台灣是主權獨立的國家，主權屬於全體台灣人民，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認客觀事實與現狀。

外交部強調，中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。

外交部提到，近年來中國在台海及東海頻繁出動軍機艦進行大規模軍事活動，已嚴重破壞區域和平穩定，造成區域緊張情勢不斷升高。台灣作為印太地區負責任的國家，除致力提升自我防衛能力外，也將持續與所有理念相近的國家密切合作，共同維護台海及區域和平穩定與繁榮。