「台菲智慧港務論壇」下月登場 盼鏈結台菲經濟走廊

外交部今天表示，「台菲智慧港務論壇」將於12月9日到11日登場，有30多位菲律賓官方、產業代表來台與會，期望能建立高雄港與蘇比克港的智慧港口示範鏈結，作為「台菲經濟走廊」重要節點。

外交部上午舉行例行記者會，國經司長連玉蘋於業務報告時指出，外交部將於12月9日到11日舉辦「台菲智慧港務論壇」，將有30多位菲律賓產業、官方代表來台與會，就智慧城市、無人水上載具、智慧港口等重要議題進行意見交換，為未來產業合作奠定基礎。

連玉蘋說明，高雄港過去是非常繁忙的港口，而菲律賓蘇比克港是天然深水港，地理位置非常優越，若能深化兩個港口的合作並建立智慧港務的經驗，與菲律賓進行示範性鏈結，也可作為「台菲經濟走廊」重要節點。

連玉蘋回答媒體提問時也補充，目前積極接洽包括蘇比克灣管理局等菲律賓官方代表，名單仍在確認中，也希望此訪團能結合觀光、地方政府代表。

連玉蘋認為，台灣與菲律賓同屬第一島鏈，也是理念相近國，菲律賓更有豐富人口紅利；樂見菲律賓近來放寬官員訪台限制以及給予台灣旅客免簽待遇，而推動多年的台菲避免雙重課稅也是重要目標，「可以感覺到雙邊關係正在升溫。」

關於「台菲經濟走廊」，連玉蘋提到，美日菲共同簽署「呂宋經濟走廊」計畫，在小多邊架構下，台灣樂於與美日共同與菲律賓合作。未來也會在菲律賓推動智慧農業園區、青農交流園區，這也是榮邦計畫中「台灣智慧科技園區海外示範基地」的一環。