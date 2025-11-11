影／綠色淘金術94億變253億？國民黨團批中油三接工程預算灌水

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長羅智強（右）與首席副書記長林沛祥（左）上午舉行「中油好有錢 檢調還要睡?」記者會，羅智強表示媒體報導中油高層主導三接灌水，原來工程預算94億的工程款，4度加價成253億，這就綠色淘金術。記者蘇健忠／攝影
國民黨立院黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥上午舉行「中油好有錢 檢調還要睡?」記者會，羅智強表示媒體報導中油高層主導三接灌水，原來工程預算94億的工程款，4度加價成253億，中油高層還豪氣的說，中油錢最多，什麼都不欠，貪贓到這種程度，真的是令人髮指、無以復加，嚴正的要求檢調，不要再睡覺了。

羅智強表示事實上檢舉函分兩次送出去，第一次的檢舉函是2022年送出的，吃案3年，無聲無息。第二次的檢舉函是今年8月送出的，也繼續吃了3個月，所以檢舉人只好去向週刊爆料，現在週刊已經報導出來了，質疑檢方還要再睡嗎？所有的情節說得如此詳細清楚，中油要不要出來交代一下？行政院、民進黨要不要出來交代一下？羅智強批這就綠色淘金術。

