立委質疑未依法編列警消預算 卓榮泰：若合憲就編

中央社／ 台北11日電

國民黨立委吳宗憲今天稱政府未依法編列警消等相關預算。行政院卓榮泰回應，立法院通過的法律案、預算案，大幅增加行政院支出，這違反憲法、預算法。只要釋憲結果合憲，行政院就會依法編列且追溯，如果違憲就不編列。

立法院會上午繼續進行施政總質詢，吳宗憲質詢說，民眾若閃兵、不繳稅、被判有罪等狀況，是不是可以不服提出釋憲。卓榮泰回應，這些問題裡面很多陷阱，法律其實都有相關依據。

吳宗憲表示，立法院三讀通過的就是法律，但行政院竟不遵守，認為聲請釋憲中，就可以不用遵守。卓榮泰說，因為立法院通過的法律案、預算案，大幅增加政府歲出，卻沒有徵詢行政院，也沒有指出資金來源，違反憲法及預算法，請吳宗憲不要為政治目的，置法律而不顧。

卓榮泰也提到，為什麼大法官不能暫時處分，大法官名單也被在野黨立委封殺。

吳宗憲說，他可以陪卓榮泰一起到總統府前請命，拜託總統快提名。卓榮泰回說，大法官提名名單提了兩次。吳宗憲回應，是人選有問題。

吳宗憲強調，一個沒有被憲法判決判定違憲的法律，就是已經生效的法律，行政院就有遵守的義務。卓榮泰是違法院長，讓民進黨失信於民。

卓榮泰表示，吳宗憲是立委不是檢察官，無權在這裡說誰違法。行政院已說過，只要釋憲結果合憲，就會依法編列且追溯，如果違憲就不編列。若編了萬一違憲，他會變成違憲的院長。

吳宗憲再問，如果下個月合憲，追溯是要一次發、還是分次發，以及利息如何算。卓榮泰說，會先把預算準備好，希望在合憲的情況下，把財源找出來，能一次發就一次發。

行政院 卓榮泰 法律
相關新聞

鄭麗文秋祭生波…醫曝吳石入列追思原因 要鄭喊11個字就好

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石惹議。時事評論家、醫師沈政男說，這次吳石入列秋祭只因被拍了陸劇，鄭...

「太子集團控股」詐騙案多數交保 羅智強轟：民進黨消極被動不作為

「太子集團控股」詐騙案震驚全台，國民黨立院黨團書記長羅智強批評，詐騙橫行就是因民進黨消極不作為；黨團首席副書記長林沛祥說...

鄭麗文馬場町秋祭鞠躬 何啟聖：徒然陷自我政治清算

國民黨主席鄭麗文日前在馬場町秋祭上，以90度鞠躬向「白色恐怖受難者」致意。致理科技大學行銷與流通管理系專任教授何啟聖今天...

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

國民黨立委賴士葆今質詢指出，美國最高法院審理對等關稅案，美國總統川普可能會輸，經濟部、行政院長是否想過向川普討回業者這段...

鄭麗文秋祭挨批…趙少康：兩岸議題選舉要小心 她很聰明一定知道

國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。中廣前董事長趙少康表示，鄭麗文有自己的觀點，...

台肥小音落馬是信賴危機？ 李孫榮為何閃辭下馬才是謎

行政院中部辦公室副執行長吳音寧沒有如預期出任台肥公司董事長，中間的轉折變化，許多民進黨人至今仍理不清楚，甚至出現例如「吳音寧的人事案是由總統府秘書長潘孟安決行」的猜測，甚至還認為是賴清德的「信賴危機」，依據就是以賴清德的「擇善固執」，在人事任命上，從來只有一往無前，沒有自踩煞車的道理。

