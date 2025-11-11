立委質疑未依法編列警消預算 卓榮泰：若合憲就編

國民黨立委吳宗憲今天稱政府未依法編列警消等相關預算。行政院長卓榮泰回應，立法院通過的法律案、預算案，大幅增加行政院支出，這違反憲法、預算法。只要釋憲結果合憲，行政院就會依法編列且追溯，如果違憲就不編列。

立法院會上午繼續進行施政總質詢，吳宗憲質詢說，民眾若閃兵、不繳稅、被判有罪等狀況，是不是可以不服提出釋憲。卓榮泰回應，這些問題裡面很多陷阱，法律其實都有相關依據。

吳宗憲表示，立法院三讀通過的就是法律，但行政院竟不遵守，認為聲請釋憲中，就可以不用遵守。卓榮泰說，因為立法院通過的法律案、預算案，大幅增加政府歲出，卻沒有徵詢行政院，也沒有指出資金來源，違反憲法及預算法，請吳宗憲不要為政治目的，置法律而不顧。

卓榮泰也提到，為什麼大法官不能暫時處分，大法官名單也被在野黨立委封殺。

吳宗憲說，他可以陪卓榮泰一起到總統府前請命，拜託總統快提名。卓榮泰回說，大法官提名名單提了兩次。吳宗憲回應，是人選有問題。

吳宗憲強調，一個沒有被憲法判決判定違憲的法律，就是已經生效的法律，行政院就有遵守的義務。卓榮泰是違法院長，讓民進黨失信於民。

卓榮泰表示，吳宗憲是立委不是檢察官，無權在這裡說誰違法。行政院已說過，只要釋憲結果合憲，就會依法編列且追溯，如果違憲就不編列。若編了萬一違憲，他會變成違憲的院長。

吳宗憲再問，如果下個月合憲，追溯是要一次發、還是分次發，以及利息如何算。卓榮泰說，會先把預算準備好，希望在合憲的情況下，把財源找出來，能一次發就一次發。