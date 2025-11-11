中油三接涉浮報百億工程費…羅智強：二次檢舉未果 檢調還在睡？

有媒體報導，日前檢調單位接獲檢舉，中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程，竟涉及浮報工程經費逾百億元。國民黨立院黨團今舉行記者會，黨團書記長羅智強表示，檢舉人二次檢舉未果，檢調依舊吃案，只好向媒體爆料，檢察官到底要不要辦？民進黨政府、行政院、中油要不要出來向國人交代？

媒體報導中油出現弊案。羅智強表示，據媒體報導，總工程費253億元中油三接工程，爆發原工程預算94億元，結果中油在招標前向工程業者訪價，私下請業者報價，接著一路哄抬。當廠商報出122億元，超出原94億元行情，中油還豪氣地說：「中油錢最多！」明示將預算金額再往上加，一路加到150億元，中油覺得還不夠；再加到220億元，中油竟斥責廠商「不會做頭路」。

羅智強表示，其中有一段錄音檔報導顯示：「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，貪贓到令人髮指的程度。如果媒體報導屬實，羅智強嚴重要求檢調「不要再睡覺了」，中油居然拿納稅人的錢，聯合業者哄抬工程款高達原預算案的三倍，多出100多億元。難怪國營事業會一直虧損。

羅智強指出，據他了解，檢舉人第一次在2022年向檢調檢舉，結果檢調吃案三年無聲無息。第二次在提出檢舉信函在今年8月，檢調依舊吃案迄今已三個月，最後檢舉人只好向周刊媒體爆料。請問檢方，現在媒體都報導出來了，還要繼續睡嗎？檢察官請出來講，到底要不要辦？民進黨政府、行政院、中油要不出來向國人交代？

羅智強進一步指出，無論是中油還是台電，都是政府的金雞母，為國家帶來豐厚的盈餘，用以貼補國家建設所需。民進黨執政之後，金雞母變敗家子，聚寶盆變成大錢坑。中油在2022年虧損2144億元、2023年虧損169億元、2024年虧損355億元，到了今年6月底，已經虧損112億元。中油在3月，還想增資3500億元。按照中油這樣搞工程款的做法，給3兆也沒有辦法填補錢坑；撥補、增資，花納稅人的錢不手軟，這就是綠色淘金術的恐怖。

羅智強表示，除了中油，原本也是金雞母的台電，民進黨第一次執政之後，就開始虧錢。國民黨執政後，花了好幾年把民進黨虧損的錢補完，馬政府交接給蔡政府時，還有828億元電價穩定基金，民進黨執政9年下來，全部花光光，撥補3000億元後，還虧損4500億元。這種綠色淘金術最大幫兇就是檢調。國民團請民進黨給個交代，不要再掏空國庫了。

黨團首席副書記長林沛祥表示，當年中油要設立觀塘液化天然氣接收站時，環保團體要求要保護藻礁永續，於是將油氣接收站外推；當初大力讚揚外推三接工程的，是前總統蔡英文。國人以為，這項工程是單純保護藻礁而進行，現在卻變成超級大錢坑。

林沛祥指出，如果因為一個最有利標的94億元預算，暴增到253億元，中間到底有什麼蹊蹺？有多少詬病？尤其是，在第一期工程進行時就發生不少問題，包括連續工安事故造成6人死亡，監察院也提出缺失報告，但得標廠商仍繼續施作，檢調不應該再繼續縱容下去。

林沛祥認為，目前國內有兩件事情令人擔憂，一是詐騙，另外是能源。但看到檢調無論是面對詐騙橫行，還是能源相關弊案，都應該扮演舉足輕重的腳色。若要國人對政府有信心，檢調必須硬起來，回應社會的期待。檢調不要再繼續縱容下去，否將對社會，乃至於公務體系造成莫大傷害。