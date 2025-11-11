越南明年輪值CPTPP主席 外交部：台灣加入有助益

CPTPP執委會年度大會預計下半年召開，外交部今天表示，持續向各會員國闡述「奧克蘭三原則」應互相關聯、非互相獨立；越南明年輪值主席，台灣若能加入CPTPP，對越南助益更甚他國。

澳洲是今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國，下半年將舉辦執委會年度大會，並就各國入會申請案進行討論。台灣與中國的入會申請於去年被擱置，未能成立工作小組。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，今年CPTPP執委會年度大會舉辦時間。國經司長連玉蘋表示，依往例都是在年底召開，但目前澳洲尚未公布確切時間，開會第一時間將以新聞稿向外界報告。

連玉蘋說明，外交部積極創設制度性合作架構，為CPTPP創造加值效果，該架構透過高層、產業合作、智庫和國會等多元管道，傳達台灣加入CPTPP會員國、各國的效益。

至於與其他成員國互動，連玉蘋提到，英國去年加入CPTPP後，透過視訊與台灣分享入會經驗；也與紐西蘭進行在CPTPP之下的非正式諮商；另透過台日經濟夥伴委員會議（EPC）等既有管道諮商，且台灣與新加坡、紐西蘭、美國、加拿大、英國等皆有貿易相關協議可進行制度性諮商，也展現台灣隨時準備好參與CPTPP。

連玉蘋強調，近期就「奧克蘭三原則」的解釋與各會員國說明，高標準、良好貿易紀錄、共識決不應該互相獨立，而是互相關聯。若申請國已符合高標準，沒有任何不良貿易紀錄，若無法舉出申請國不能成立入會工作小組的其他原因，會員國就應為申請國成立工作小組。

媒體另於會後詢問，CPTPP明年輪值主席國為越南，這對台灣入會案的影響。

連玉蘋回覆，期待越南政府公平、有效率地討論台灣入會案。越南有很多台商、完整產業供應鏈，台灣加入CPTPP對越南的助益更甚其他國家，包括雙邊免關稅待遇等等。