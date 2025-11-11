快訊

嘉大5億賢德樓啟用 豪宅外觀月租3000...學生稱「最划算宿舍」

亂罵趙少康不認骨血...民視賠205萬 周玉蔻態度大變「想和解」

高雄3主菜自助餐500元！他怨買到天價 店家公布計價最貴不是魚肉

越南明年輪值CPTPP主席 外交部：台灣加入有助益

中央社／ 台北11日電

CPTPP執委會年度大會預計下半年召開，外交部今天表示，持續向各會員國闡述「奧克蘭三原則」應互相關聯、非互相獨立；越南明年輪值主席，台灣若能加入CPTPP，對越南助益更甚他國。

澳洲是今年跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）輪值主席國，下半年將舉辦執委會年度大會，並就各國入會申請案進行討論。台灣與中國的入會申請於去年被擱置，未能成立工作小組。

外交部上午舉行例行記者會，媒體關切，今年CPTPP執委會年度大會舉辦時間。國經司長連玉蘋表示，依往例都是在年底召開，但目前澳洲尚未公布確切時間，開會第一時間將以新聞稿向外界報告。

連玉蘋說明，外交部積極創設制度性合作架構，為CPTPP創造加值效果，該架構透過高層、產業合作、智庫和國會等多元管道，傳達台灣加入CPTPP會員國、各國的效益。

至於與其他成員國互動，連玉蘋提到，英國去年加入CPTPP後，透過視訊與台灣分享入會經驗；也與紐西蘭進行在CPTPP之下的非正式諮商；另透過台日經濟夥伴委員會議（EPC）等既有管道諮商，且台灣與新加坡、紐西蘭、美國、加拿大、英國等皆有貿易相關協議可進行制度性諮商，也展現台灣隨時準備好參與CPTPP。

連玉蘋強調，近期就「奧克蘭三原則」的解釋與各會員國說明，高標準、良好貿易紀錄、共識決不應該互相獨立，而是互相關聯。若申請國已符合高標準，沒有任何不良貿易紀錄，若無法舉出申請國不能成立入會工作小組的其他原因，會員國就應為申請國成立工作小組。

媒體另於會後詢問，CPTPP明年輪值主席國為越南，這對台灣入會案的影響。

連玉蘋回覆，期待越南政府公平、有效率地討論台灣入會案。越南有很多台商、完整產業供應鏈，台灣加入CPTPP對越南的助益更甚其他國家，包括雙邊免關稅待遇等等。

越南 外交部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

逾百公斤須銷毀 知名調味料品牌味好美McCormick 黑胡椒粒含蘇丹色素

颱風洪水接二連三 越南居民互助展樂觀天性

台灣捐80億元換蕭美琴上台演說？外交部：已報警處理

薛劍「矢言斬首高市早苗」 陸外交部質問高市：想把中日關係引向何方？

相關新聞

鄭麗文秋祭生波…醫曝吳石入列追思原因 要鄭喊11個字就好

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石惹議。時事評論家、醫師沈政男說，這次吳石入列秋祭只因被拍了陸劇，鄭...

「太子集團控股」詐騙案多數交保 羅智強轟：民進黨消極被動不作為

「太子集團控股」詐騙案震驚全台，國民黨立院黨團書記長羅智強批評，詐騙橫行就是因民進黨消極不作為；黨團首席副書記長林沛祥說...

鄭麗文馬場町秋祭鞠躬 何啟聖：徒然陷自我政治清算

國民黨主席鄭麗文日前在馬場町秋祭上，以90度鞠躬向「白色恐怖受難者」致意。致理科技大學行銷與流通管理系專任教授何啟聖今天...

川普關稅若被判違憲…藍委促向美討回 龔明鑫允判決後2周提報告

國民黨立委賴士葆今質詢指出，美國最高法院審理對等關稅案，美國總統川普可能會輸，經濟部、行政院長是否想過向川普討回業者這段...

鄭麗文秋祭挨批…趙少康：兩岸議題選舉要小心 她很聰明一定知道

國民黨主席鄭麗文上周出席白色恐怖秋祭，被質疑追思對象包括共諜吳石，引發熱議。中廣前董事長趙少康表示，鄭麗文有自己的觀點，...

台肥小音落馬是信賴危機？ 李孫榮為何閃辭下馬才是謎

行政院中部辦公室副執行長吳音寧沒有如預期出任台肥公司董事長，中間的轉折變化，許多民進黨人至今仍理不清楚，甚至出現例如「吳音寧的人事案是由總統府秘書長潘孟安決行」的猜測，甚至還認為是賴清德的「信賴危機」，依據就是以賴清德的「擇善固執」，在人事任命上，從來只有一往無前，沒有自踩煞車的道理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。