鄭麗文秋祭生波…醫曝吳石入列追思原因 要鄭喊11個字就好

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨主席鄭麗文8日下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影
國民黨主席鄭麗文8日下午出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。記者胡經周／攝影

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石惹議。時事評論家、醫師沈政男說，這次吳石入列秋祭只因被拍了陸劇，鄭才被抓到小辮子，而她想推國共和解，目前無法處理，建議提倡「兩岸對話與交流，共存共榮」就可以了。

沈政男指出，秋祭辦了30幾年，沒人知道共諜吳石是誰，這一次會跑出吳石的名字，只因大陸拍了電視劇，演了吳石的事跡，統派人士知道後就把他與其他幾個共諜名字列在這次秋祭紀念看板上，就被想要攻擊鄭麗文的人抓到小辮子。

吳石雖是共諜，但在五〇年代，他與張志忠、季澐等都是站在中華民族角度，希望民族復興，認為共產黨是站在人民這邊，國民黨是為了少數人利益的資產階級政黨；從國民黨立場來看，是敵人，但從中華民族來看，是熱血青年與愛國分子。

他進一步表示，台灣的熱血青年，為了祖國統一與民族復興，天真地嚮往共產主義與共產黨，而犧牲寶貴生命，陳映真的小說「山路」、電影「超級大國民」等為典型的白色恐怖受難者故事，甚至「悲情城市」的故事也是這麼來的。

而我們這一代知道的白色恐怖受難史，多從作家藍博洲、徐宗懋等得知，鄭麗文也是，但他們從來沒有介紹過吳石，因此鄭麗文參加秋祭並非為了紀念吳石，她也說動機是「國共和解」，問題是，這問題太大，她目前沒辦法處理。

沈政男說，「台灣人還是沒辦法消化共產黨3個字」，就按下不表，不必急著處理，等國民黨重新執政也不遲。鄭要改善兩岸關係，不用講國共和解充滿歷史感的話，民眾聽不太懂也不怎麼在意，提倡「兩岸對話與交流，共存共榮」11字就行了。

吳石 鄭麗文 國民黨 沈政男
鄭麗文秋祭生波…醫曝吳石入列追思原因 要鄭喊11個字就好

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭，追思對象包括共諜吳石惹議。時事評論家、醫師沈政男說，這次吳石入列秋祭只因被拍了陸劇，鄭...

