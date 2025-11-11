「太子集團控股」詐騙案多數交保 羅智強轟：民進黨消極被動不作為

「太子集團控股」詐騙案震驚全台，國民黨立院黨團書記長羅智強批評，詐騙橫行就是因民進黨消極不作為；黨團首席副書記長林沛祥說，台灣已成詐騙島，檢調不願查，會吸引更多國際詐團來台。

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺及洗錢，北檢查扣集團在台資產逾45億元，拘提主嫌王昱棠及其他25名被告，但當中卻有19人分別以3萬至100萬元不等交保。

羅智強說，詐騙為何如此橫行，就是因為民進黨的消極被動不作為，太子集團荒腔走板的鉅額詐騙，101兩層樓變成詐騙總部，豪宅一買10多戶，金管會、財政部是睡了還死了，幾十億異常金流都無法管控，犯罪集團詐騙上百億元，結果重要份子15萬元交保，為什麼能在台灣橫著走。

羅智強表示，內政部長劉世芳講大實話，因為要配合美國司法單位，所以今天沒有美國的壓力，民進黨是不會辦這個案子的，太子集團繼續橫行，甚至從太子升格當皇帝，這麼龐大的結構利益，到底籠絡多少貪汙官商，要不是貪贓枉法在其中，就是無能怠惰，是無知無覺不知道，還是裝死擺爛在縱放，這是一面造妖鏡，照穿民進黨打詐的虛假跟無能。

林沛祥說，當美國司法單位介入，台灣才願意去查詐的話，台灣已經變成詐騙之島，檢調、司法不願查。去年詐騙金額高達1300億元，相當於鴻海一年的獲利，這樣只會吸引更多國際詐團來台，趨勢再不遏止，台灣今年的詐騙金額可能會超過1500億元，這還只是檯面上的。執政黨打詐不力，只會更惡化。